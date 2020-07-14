Lenovo تستعد للإجابة على ميزة Apple Sidecar من آبل قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى مزايا تبني منظومة آبل في أن الشركة تقوم بدمج منتجاتها مع بعضها البعض بإحكام. خذ على سبيل المثال، نظامي MacOS و iPadOS، فالمستخدمون يستطيعون إستخدام ميزة تُدعى Apple Sidecar والتي تسمح بإستخدام جهاز iPad كشاشة ثانوية خارجية يمكن أن تكون مفيدة في حالات مختلفة.

الآن يبدو أن شركة Lenovo تخطط لشيء مشابه، حيث وفقا لتغريدة من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass، فيبدو أن شركة Lenovo تعمل على جهاز هجين من هذا النوع بحيث يُعتبر جهاز لوحي وشاشة خارجية مدمجة في نفس الجهاز. ويشرح Till Kottmann تلك الشائعات بعدما أوضح أنه شاهد وثائق داخلية لشركة Lenovo توفر تفاصيل إضافية حول الجهاز.

في الأساس، يمكن لهذا الجهاز اللوحي الإقتران بالحاسوب عن طريق MiniHDMI. عندما يحدث ذلك، سيتم قفل الجزء الذي يُشغل الأندرويد من الجهاز الوحي وسيعمل الجهاز آنذاك كشاشة ثانوية. هذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكنك توصيله بمجموعة متنوعة من الأجهزة مثل الحواسيب المحمولة أو أجهزة الألعاب المنزلية. على الرغم من أنه قد يتم قفل الجزء الذي يُشغل الأندرويد، إلا أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى ميزات أخرى مثل مكبرات الصوت.

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إنه جهاز مثير للإهتمام، على الرغم من أن شركة Lenovo لم تعلق عليه رسميًا بعد. لسنا متأكدين مما إذا كان هذا الجهاز سيرى النور أم لا، ولكن يمكن أن يكون ردًا على ميزة Sidecar من آبل، وإن كان إصدارًا أكثر تعقيدًا قليلاً.