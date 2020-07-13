تكنولوجيا: مواصفات هاتفي ASUS ZENFONE 7 و 7 PRO قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً مواصفات الإصدارات القادمة من هواتف Asus التي تنطلق بعنوان ZENFONE 7 و7 PRO والتي يكشف عنها رسمياً وفقاً للتوقعات في 22 من يوليو.

تستعد شركة Asus لإطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف ZENFONE قريباً، ولقد جاءت تسريبات اليوم عبر موقع TNNToday الصيني لتقدم تفاصيل أكثر حول مواصفات هواتف ZenFone 7.

وتقدم Asus هواتف ZenFone 7 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية كما في الإصدار السابق، مع تصميم منبثق للكاميرة الأمامية، حيث تتميز الشاشة بتصميم بدون ثقوب أو نتوء، مع إطارات نحيفة.

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أيضاً يضم هاتف ZenFone 7 شاشة AMOLED تأتي بميزة إستشعار البصمة مدمجة، مع رقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، كما تصل الذاكرة العشوائية في الهاتف إلى 16 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، كما يعرف الهاتف الآن بنموذج رقم ASUS ZF، ولقد سجل الهاتف في إختبارات Geekbench عدد 973 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3346 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما تشير بعض التسريبات التي جاءت من Asus إلى أن هواتف ASUS ZenFone 7 وZenFone 7 Pro تنطلق بألوان الأبيض، والأسود، على أن يقام حدث الشركة في 22 من يوليو للإعلان عن هذه الإصدارات، كما تأتي الهواتف بمستوى تسعير أقل من ROG Phone 3.

يذكر أن هاتف ROG Phone 3 المخصص للألعاب شغل العديد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، حيث تقدم Asus هذا الإصدار بالتعاون مع Tencent Games.

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