المتصفح Google Chrome لحواسيب Mac سيتوقف قريبًا عن إستنزاف البطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المعروف أن المتصفح Google Chrome يستهلك الكثير من الطاقة، وخاصة على حواسيب Mac حيث يبدو أنه يستنزف البطارية بشكل أسرع كثيرًا مقارنة بالمتصفحات الأخرى، مثل Safari من آبل. ومع ذلك، الخبر السار لمستخدمي Mac هو أنه يبدو أن شركة جوجل ستقوم بشيء حيال ذلك.

وفقا لتقرير من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يبدو أن شركة جوجل ستقوم ببعض التغييرات على المتصفح Google Chrome والتي من شأنها تحسين عمر البطارية على حواسيب Mac قليلاً. إحدى هذه التغييرات تشمل كبح النوافذ غير النشطة مما يؤدي إلى إستخدام الموارد بشكل أكثر حكمة، مثل التركيز أكثر على النوافذ النشطة والحد من مقدار الموارد المستهلكة من قبل النوافذ غير النشطة في الخلفية.

ووفقا لـ Max Christoff، كبير مهندسي Chrome في شركة جوجل، فقد صرح بالقول : ” يُعد هذا إستثمارًا مستمرًا في تحسينات السرعة والأداء وعمر البطارية “. ويُقال أن شركة جوجل تختبر هذه التغييرات على حواسيب Mac المحمولة على وجه التحديد، وبناء على الإختبارات المبكرة، فقد وجدوا أن التحسينات التي أدخلوها كان لها ” تأثير كبير ” على عمر البطارية والأداء.

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لم يتم إطلاق هذه التغييرات حتى الآن، ولكن وفقا للتقارير، تخطط شركة جوجل لإطلاق تحديث جديد للمتصفح Google Chrome لحواسيب Mac في أواخر شهر أغسطس، لذا يُعد هذا تحديثًا يمكن لمستخدمي Mac التطلع إليه.