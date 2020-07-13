جوجل تُعلن عن صندوق للدعم بقيمة 10 مليارات دولار لتسريع الاقتصاد الرقمي في الهند.

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن إنشاء صندوق جديد للدعم بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في الهند يُدعى India Digitization Fund، وهو صندوق الدعم الذي تم تصميمه للمساعدة في تسريع الإقتصاد الرقمي في الهند على مدار السنوات الخمسة إلى السبعة القادمة.

سيتم إستخدام هذا الدعم المالي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي للإستثمار في أربع مجالات رئيسية يمكن رؤيتها أدناه. وستقوم شركة جوجل بذلك من خلال مزيد من الإستثمارات في الأسهم والشراكات والإستثمارات التشغيلية والبنية التحتية على أمل أن يمثل ذلك إنعكاسًا لثقة جوجل في مستقبل الهند وإقتصادها الرقمي. وكما سبق وأشرنا، فسوف تركز هذه الإستثمارات على أربعة مجالات مهمة لرقمنة الهند :

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أولا، تمكين الوصول إلى المعلومات بأسعار معقولة لكل هندي بلغته الخاصة، سواء كانت لغته هي اللغة الهندية أو التاميلية أو البنجابية أو أي لغة محلية أخرى.

ثانياً، بناء منتجات وخدمات جديدة ذات صلة وثيقة بإحتياجات الهند الفريدة.

ثالثًا، تمكين الشركات من مواصلة أو الشروع في التحول الرقمي

رابعاً، الإستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي في مجالات مثل الصحة والتعليم والزراعة

عمومًا، يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول صندوق الدعم الجديد India Digitization Fund من شركة جوجل على المدونة الرسمية للشركة إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.