شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركات التكنولوجية الأعلى قيمة بـ2020.. أمازون تتصدر وفيس بوك بالمركز الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه خلال عام 2020، بلغت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية عالمية 5 تريليونات دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلى الإجمالى السنوى لليابان، وفقًا لتقرير من BrandZ ، كانت هناك زيادة بنسبة 245 ٪ منذ عام 2006 فى القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية.

من بين أفضل 100 علامة تجارية ذات قيمة عالية، استمرت العلامات التجارية لشركات التكنولوجيا فى الهيمنة، لتمثل أكثر من ثلث (37٪) من قيمة العلامات بقائمة أفضل 100 علامة تجارية، مع نمو بشكل عام بنسبة 10٪، وفيما يلى أعلى علامات تجارية قيمة فى مجال التكنولوجيا لعام 2020.

أمازون:

وفقًا لـ BrandZ ، تصدرت أمازون قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة والتى بلغت 415،855 مليون دولار.

أبل:

فى المركز الثانى، جائت شركة أبل التى تبلغ قيمتها التجارية 352،206 مليون دولار.

مايكروسوفت:

تحتل مايكروسوفت التى يقودها Satya Nadella المركز الثالث بقيمة تبلغ 326،544 مليون دولار.

Advertisements

جوجل:

الترتيب الرابع كان من نصيب شركة جوجل، بعلامة تجارية بقيمة 323،601 مليون دولار.

على بابا:

يبلغ إجمالى قيمة العلامة التجارية لشركة على بابا نحو 152،525 دولارًا وفقًا للتقرير وتحتل المرتبة السادسة.

Tencent:

جاءت Tencent فى المرتبة السابعة بقيمة إجمالية تبلغ 150،978 مليون دولار.

فيس بوك

تبلغ قيمة علامة فيس بوك المملوكة لمارك زوكربيرج نحو 147.190 مليون دولار وتحتل المرتبة الثامنة.