تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على خططها لإطلاق سماعة OnePlus Buds اللاسلكية في 21 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر وان بلس القادم في 21 من شهر يوليو الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف الشركة المتوسط OnePlus Nord، ولقد أكدت وان بلس أيضاً على خططها للإعلان الرسمي عن سماعة OnePlus Buds اللاسلكية خلال الحدث.

أكد إعلان وان بلس اليوم على التسريبات السابقة التي أشارت إلى خطط الشركة للإعلان عن إصدار جديد من السماعات اللاسلكية OnePlus Buds.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق سماعة OnePlus Buds اللاسلكية بتجربة صوتية مميزة مع صوتيات بأعلى جودة، وتجربة سلسة في إستخدام السماعة اللاسلكية أثناء التنقل، حيث أكدت الشركة على تصميم بدون أسلاك في هذا الإصدار.

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ولقد قدمت شركة وان بلس إصدارها الأول من سماعات البلوتوث OnePlus Bullets خلال عام 2017، كما قدمت سماعة Bullets Wireless Z التي تأتي بمستوى تسعير منخفض خلال شهر أبريل خلال حدث OnePlus 8، وفي مايو رصد إصدار جديد من سماعات وان بلس الذي يأتي بحافظة شحن.

يذكر أن حدث وان بلس القادم يعقد في الهند، حيث سيتم إطلاق مؤتمر OnePlus Nord AR عبر تطبيق OnePlus Nord AR الخاص يوم 21 من يوليو، لذا نترقب إنطلاق حدث وان بلس لاحقاً هذا الشهر.

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