تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يؤكد على شاشة بمعدل تحديث 144 Hz في هاتف Lenovo Legion

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة لينوفو يوم 22 من يوليو للإعلان الرسمي عن أول إصدارات الشركة من الهواتف المخصصة للألعاب Lenovo Legion، واليوم أكدت الشركة على دعم الهاتف لمعدل تحديث 144 Hz في الشاشة، كما كشفت تسريبات جديدة عن المواصفات الرئيسي لهذا الإصدار.

تنطلق لينوفو قريباً لسوق الهواتف المخصصة للألعاب للمنافسة بإصدار الشركة المرتقب Lenovo Legion الذي يدعم معدل تحديث 144 Hz، ولقد كشف مقطع فيديو نشر مؤخراً عن واجهة Legion OS التي ترتكز على واجهة ZUI 12 ونظام تشغيل Android 10.

عرفت شركة لينوفو بتطوير أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب إلى جانب الإكسسوارات أيضاً المخصصة للألعاب، والآن تنتقل لينوفو إلى سوق الهواتف المخصصة للألعاب، حيث تستهدف الشركة تطوير هاتف Lenovo Legion ليقدم أفضل آداء مع عرض إنسيابي وواضح مع معدل تحديث 144 Hz.

ويظهر في مقطع الفيديو واجهة لينوفو المخصصة لهاتف الألعاب Legion OS التي تأتي بثيم وخلفيات Avengers، مع أدوات تدعم عرض سرعة وحدة المعالجة، أيضاً كشف عن شاشة تستعرض المواصفات في الإعدادات مع مجموعة مميزة من الإختيارات.

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ويضم هاتف Lenovo Legion رقاقة معالج Snapdragon 865، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR5، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 3.0، وهي ليست أعلى المواصفات المتوقعة من الهواتف المخصصة للألعاب، حيث تتجه الإصدارات الجديدة لإستخدام معالج Snapdragon 865 Plus الجديد لسرعة أعلى، مع مواصفات أعلى في الذاكرة العشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام أو أعلى في الإصدارات القادمة من هواتف الألعاب، كما تتجه الشركات المطورة لهواتف الألعاب لإختيار سعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت.

يذكر أن شركة لينوفو ألمحت إلى إطلاق إصدار Pro من هاتف Lenovo Legion المخصص للألعاب، لذا يبدو أن المواصفات السابقة تقدم للإصدار الرئيسي، كما تدعم لينوفو الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 90 W، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، مع معدل تحديث 270 Hz في اللمس على الشاشة، لدعم ميزة الإدخال السريع في الألعاب.

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