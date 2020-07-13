بطاريات هواتف iPhone 12 Series تحصل على المصادقة، وتم رصد شاحن 20W أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد الهيئة التنظيمية الصينية CCC تمنح شهادات المصادقة لعدة بطاريات يُقال بأنها تخص سلسلة هواتف iPhone 12 Series القادمة من آبل. ووفقا للمعلومات التي تم إستخراجها من قاعدة بيانات هذه الهيئة الصينية، فيبدو أن iPhone 12 سيصل مع بطارية بسعة 2227mAh، وسيصل الهاتفين iPhone 12 Max و iPhone 12 Pro مع بطارية بسعة 2775mAh، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع بطارية بسعة 3687mAh.

في حالة إذا كانت هذه البطاريات تخص بالفعل سلسلة هواتف iPhone 12 Series كما إدعت بعض التقارير، فهذا يعني أن هواتف آبل الجديدة ستأتي مع بطاريات تمتاز بسعة أصغر من تلك المستخدمة في هواتف iPhone 11 Series الحالية. وبصرف النظر عن البطاريات، فقد تم اليوم كذلك رصد شاحن بقوة 20W من آبل يحصل على مصادقة هيئة CCC الصينية، ولكن التقارير تقول بأن شركة آبل ستقوم ببيع هذا الشاحن بشكل منفصل ولن تقوم بتضمين الشاحن وسماعات الأذن EarPods في علب هواتفها الذكية الجديدة.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.

وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

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أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.