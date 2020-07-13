قد يتم إطلاق نسخة 5G من الهاتف Google Pixel 4a بعد كل شيء

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإطلاق الهاتف Google Pixel 4a في المستقبل القريب. في البداية، كانت هناك شائعات مفادها أن الهاتف سيستخدم المعالج Snapdragon 765 بدلاً من المعالج Snapdragon 765G، مما يعني أن الهاتف لن يدعم شكبات 5G. كان هذا مخيبًا للآمال بعض الشيء.

ومع ذلك، وفقا لبعض الأبحاث التي قام بها موقع 9to5Google، فقد إكتشف أنه قد يكون هناك هاتف Google Pixel 4a يدعم 5G، ولكن هذا هو المكان الذي تصبح فيه الأمور أكثر غرابة. يبدو أن لدى شركة جوجل إصداران من الهاتف Google Pixel 4a، تم منح أحدهما الإسم الرمزي ” Sunfish ” وبالضبط للإصدار الذي لا يدعم 5G، في حين تم منح الإصدار الذي يدعم شبكات 5G الإسم الرمزي ” Bramble “.

ثم هناك أيضًا إشارة إلى جهاز يحمل الإسم الرمزي ” Redfin ” والذي يبدو أنه Google Pixel 5. من الواضح أن كل من Bramble و Redfin سيعملان بالمعالج Snapdragon 765G، بينما سيستخدم الهاتف Sunfish معالج أقل قوة. هل أنت مرتبك؟ نحن نعلم ذلك فنحن مرتبكون أيضًا. من غير الواضح في الوقت الراهن كيف ستميز شركة جوجل بين Google Pixel 4a و Google Pixel 5، وخاصة إذا كانا يعملان بنفس العتاد.

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أيضًا، هل يعني هذا أنه قد يكون هناك Google Pixel 5 XL يستخدم عتاد أقوى مثل Snapdragon 865؟ على أي حال، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن تقوم شركة جوجل بتوضيح الأمور قليلاً.