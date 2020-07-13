iQOO تكشف النقاب رسميًا عن تقنية الشحن السريع Super FlashCharge 120W

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم، عقدت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo مؤتمرًا صحفيًا في الصين حيث كشفت النقاب رسميًا عن تقنية الشحن السريع Super FlashCharge 120W، وهي تقنية الشحن السريع التي من المتوقع أن تصل إلى الهواتف الذكية في وقت مبكر من شهر أغسطس المقبل.

ووفقا للمسؤول التنفيذي على المسرح، فبإمكان تقنية الشحن السريع الجديدة Super FlashCharge 120W شحن بطارية بسعة 4000mAh بالكامل في غضون 15 دقيقة فقط، وهو ما يعني ضعف سرعة تقنية الشحن السريع 65W الموجودة في الهاتف Oppo Find X2 Pro.

إستغرق المؤتمر حوالي 15 دقيقة فقط، وبدأ بتوصيل هاتف تجريبي بالشاحن ليتم شحنه بالكامل بحلول موعد نهاية الحدث. بينما كان الهاتف التجريبي في وضع السكون على الجانب، كشف مسؤول iQOO عن التفاصيل حول كيفية عمل تكنولوجيا الشحن الجديدة هذه بالضبط دون تحويل الهاتف إلى قطعة معدنية وزجاج متفحم.

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تصطف خلايا البطارية في مصفوفة جديدة، وبفضل التصميم الجديد، يمكن شحن 50 في المئة من البطارية في غضون خمسة دقائق فقط. يتم تحويل التيار من 20V عند 6 أمبير إلى 10 أمبير عند 12 فولط مع تقسيم دائرتين إلكترونيتين إلى حجم متساوي تشحن بطاريتين بسعة 2000mAh لكل واحدة. يجب أن يأتي أي هاتف ذكي يستخدم هذه التكنولوجيا مع طبقات جرافيت إضافية وبعض التبريد الداخلي الإضافي لإبقاء درجة الحرارة منخفضة وحماية اللوحة الأم.

لم يكشف لنا مسؤول iQOO عن هوية الجهاز القادم في شهر أغسطس المقبل. يبدو أنه سيكون موجهًا للاعبين، نظرًا لطبيعة العلامة التجارية، ولكن من المرجح جدًا أن نرى هاتفًا ذكيًا عاديًا مزودًا بتقنية 120W FlashCharge عاجلاً وليس آجلاً.