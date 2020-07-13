الهاتف OnePlus Nord يظهر في إختبارات الأداء، ويضم 12GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus Nord في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد أصبحنا تقريبًا نعلم كل شيء حول هذا الهاتف بما في ذلك تصميمه ومواصفاته التقنية، ولكن هذا لا يمنعنا من متابعة أحدث الأخبار حول هذا الهاتف. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف OnePlus Nord على منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أكد لنا مجددًا قدوم هذا الهاتف مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 765G، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، على الرغم من أنه تم رصد نسخة أخرى من هذا الهاتف على نفس المنصة تضم 12GB من الذاكرة العشوائية.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد أكدت لنا قدوم الهاتف OnePlus Nord مع مواصفات تقنية تشمل أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تدعم كذلك تقنية تثبيت الصورة لمنع الإهتزاز والمعروفة إختصارًا بإسم OIS.

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وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف OnePlus Nord، فقد تردد في الفترة الماضية أنها ستشمل شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبطارية بسعة 4115mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. عمومًا، سنتأكد من كل شيء حول الهاتف OnePlus Nord في الأسبوع المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.