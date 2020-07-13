شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد علماء الفلك اليابانيون توهجا فائقا في النجم AD Leonis، لم يرصد علماء الفلك مثله في السابق، فيما تفيد مجلة Forbes، بأنه وفقا لبيانات العلماء، النجم AD Leonis أكبر بعشرين مرة من الشمس، ويقع على بعد 16 سنة ضوئية من الأرض. ولم يسبق لعلماء الفلك أن رصدوا توهجا كالذي رصدوه هذه المرة، لذلك يعتبرونه إشارة إنذار للأرض.

ويشير علماء الفلك، إلى أن التوهج الكوني، هو عبارة عن إطلاق مفاجئ لطاقة نشطة على نجم بجانب مجموعة البقع الشمسية، الذي يرافقه أحيانا قذف كتلة تاجية وعواصف مغناطيسية شديدة، بحسب روسيا اليوم.

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والتوهح الفائق الذي رصده علماء الفلك في النجم AD Leonis، ناتج عن انفجارات أقوى بـ 10 آلاف مرة من التي تحدث في الشمس، لذلك يمكن أن تشكل العاصفة المغناطيسية الناتجة عنه خطورة كبيرة على الأرض.

على جانب أخر زار رائد الفضاء الروسي، أناتولي ستيبانيشين مركبة "دراجون" الأمريكية المأهولة الملتحمة حاليا بالمحطة الفضائية الدولية، وذلك برفقة 3 رواد أمريكيين، وجاء على الموقع الإلكتروني لوكالة ناسا الأمريكية :" إن 4 رواد من أصل الـ5 أفراد في طاقم المحطة الفضائية الدولية قيموا اليوم ظروف الإقامة والراحة في مركبة Crew Dragon التابعة لشركة "سبيس إكس" والملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية".