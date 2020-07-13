شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة أمريكية تطالب موظفيها بإيقاف استخدام Tiktok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع The Information أن مؤسسة ويلز فارجو لا تريد TikTok على هواتف موظفيها، إذ أرسلت المؤسسة المالية لموظفيها مذكرة، تطلب منهم إزالة التطبيق من أجهزة الشركة على الفور، ويأتى حظر ويلز فارجو لتطبيق TikTok فى أعقاب حظر محتمل فى أمازون، رغم إصدار عملاق التجارة الإلكترونية بيانًا ينفى أنه يمنع الموظفين من تثبيت التطبيق على الهواتف المملوكة للشركة، بعد تسريب هذه المزاعم.

وأكد متحدث باسم ويلز فارجو هذه الخطوة التى اتخذتها المؤسسة ضد Tiktok لموقع The Information، موضحا أنه وصل إلى القرار بسبب مخاوف بشأن ممارسات الخصوصية فى TikTok.

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وقال المتحدث: "لقد حددنا عددًا صغيرًا من موظفى ويلز فارجو بأجهزة مملوكة للشركة قاموا بتثبيت تطبيق TikTok على أجهزتهم، ونظرًا للمخاوف بشأن ضوابط وممارسات الخصوصية والأمان فى TikTok، ولأن الأجهزة المملوكة للشركة يجب استخدامها فى أعمال الشركة فقط، فقد وجهنا هؤلاء الموظفين لإزالة التطبيق من أجهزتهم ".

وزعم تقرير منفصل لصحيفة نيويورك تايمز أن أمازون طلبت من الموظفين إزالة تطبيق الشبكات الاجتماعية من الأجهزة التى يمكنها الوصول إلى البريد الإلكترونى للشركة، وبحسب ما ورد حذرتهم المذكرة أيضًا من أنهم بحاجة إلى إلغاء تثبيت TikTok بحلول يوم الجمعة لاستمرار الوصول إلى البريد الإلكترونى، ومع ذلك، أخبر متحدث باسم أمازون موثع Engadget أن البريد الإلكترونى تم إرساله إلى بعض موظفيها "عن طريق الخطأ" وأنه لا يوجد تغيير فى سياساتها "فى الوقت الحالى فيما يتعلق بـ TikTok".

وفى الهند، حظر المسؤولون التطبيق تمامًا، بينما نفى TikTok أنه طُلب من أى وقت مضى تقديم بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية، على الرغم من ذلك، وانسحب من هونج كونج بعد دخول قوانين الأمن الصينية الجديدة التى تعزز مراقبة الإنترنت فى المنطقة حيز التنفيذ.