شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيان حكومى: انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى الصين بنسبة 16٪ خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت شحنات الهواتف الذكية في الصين بنسبة 16٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق، وفقًا للبيانات الحكومية، حيث تشير الأرقام إلى أن الطلب على الهواتف في الصين لا يزال فاترًا على الرغم من تعافي البلاد من وباء كورونا، ممارسيؤثر على شركة أبل ومنافسيها المحليين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد شحن صانعو الهواتف الذكية 27.7 مليون هاتف في يونيو، بانخفاض من 32.7 مليون في يونيو 2019 ، وذلك وفقا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT) ، وهي مؤسسة فكرية مدعومة من الدولة.

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ويأتي ذلك بعد انخفاض مماثل في مايو ، عندما انخفضت الشحنات بأكثر من 10 ٪ سنويًا ، من 36.4 مليون في مايو 2019 إلى 32.6 مليون بعد عام واحد، وفي أبريل ، بعد الركود في الأشهر السابقة بسبب الأزمة الصحية ، ذكرت CAICT أن شحنات الهواتف الذكية نمت بنسبة 17٪ غير متوقعة سنويًا.

وفي ذلك الوقت، اقترحت التقارير إمكانية حدوث انتعاش في العلامات التجارية للهواتف الذكية في الصين، التي تصارعت لسنوات مع تقلص النمو في المنزل، فيما تعد الصين هي واحدة من الدول القليلة التي أعيد فيها فتح منافذ البيع بالتجزئة بالكامل تقريبًا بعد فترة الإغلاق مع انتشار COVID-19.