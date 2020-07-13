شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يربح صناع المحتوى من يوتيوب؟ الموقع يكشف طرق ربح الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لمنشئى المحتوى في يوتيوب كسب الأموال بعدة طرق مختلفة، سواء من خلال الإعلانات أو الاشتراكات أو ميزات البث المباشر وعائدات YouTube Premium، حيث جمع يوتيوب كل هذه الأرقام أخيرًا في مكان واحد، وقدم تلك المعلومات لمنشئي المحتوى في شكل مقياس جديد لتحقيق الدخل من المنصة يسمى RPM، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن RPM، أو العائد لكل ألف، هو مقياس يستخدمه منشئو المحتوى على يوتيوب يشار إليه بالفعل باسم CPM، أو التكلفة لكل ميل (يشار إليها أحيانًا بالتكلفة لكل ألف).

على الرغم من أن الاثنين متشابهان، إلا أنهما يقومان بأمرين مختلفين، حيث يعد RPM، أكثر فائدة للمبدعين الذين يحاولون تنمية قنواتهم ومعرفة مصدر دخلهم الشهري.

تقيس CPM تكلفة كل 1000 ظهور للإعلان قبل أن يحصل يوتيوب على حصته من الأرباح، لكن العائد لكل ألف ظهور يُظهر إجمالي أرباح منشئ المحتوى (من الإعلانات ومناطق تحقيق الدخل الأخرى).

تساعد هذه الأمور منشئي المحتوى على فهم أفضل الأشياء لجني أموالهم.

وقال مات كوفال، منشئ محتوى سابق في يوتيوب يعمل الآن كمنسق رئيسي لمنشئ النظام الأساسي، على تويتر: "لقد كان الأمر يبدو وكأنك تحصل على راتب شهريًا، لكنك لست متأكدًا بالضبط من كيفية الوصول إلى هذا الرقم".

Advertisements

بشكل أساسي، إذا كانت التكلفة لكل ألف ظهور CPM عبارة عن مقياس يركز على المعلن، فإن العائد لكل ألف ظهور RPM مصمم خصيصًا لمنشئي المحتوى.

ويتضمن العائد لكل ألف ظهور RPM إجمالي عدد مرات مشاهدة الفيديو، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي لم يتم تحقيق الدخل منها.

ويُجري يوتيوب تغييرات أخرى ليحاول على ما يبدو أن يسهل على منشئي المحتوى كسب المزيد من أرباح الإعلانات، بما في ذلك منح منشئي المحتوى حق الوصول إلى الإعلانات أثناء التشغيل على مقاطع فيديو مدتها ثماني دقائق تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، ففى السابق، كان يجب أن يصل مقطع الفيديو إلى 10 دقائق لتمكين الإعلانات أثناء التشغيل.