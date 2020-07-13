تكنولوجيا: كيف يربح صناع المحتوى من يوتيوب؟ الموقع يكشف طرق ربح الأموال

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على الرغم من أن الاثنين متشابهان، إلا أنهما يقومان بأمرين مختلفين، حيث يعد RPM، أكثر فائدة للمبدعين الذين يحاولون تنمية قنواتهم ومعرفة مصدر دخلهم الشهري.
تقيس CPM تكلفة كل 1000 ظهور للإعلان قبل أن يحصل يوتيوب على حصته من الأرباح، لكن العائد لكل ألف ظهور يُظهر إجمالي أرباح منشئ المحتوى (من الإعلانات ومناطق تحقيق الدخل الأخرى).
تساعد هذه الأمور منشئي المحتوى على فهم أفضل الأشياء لجني أموالهم.
وقال مات كوفال، منشئ محتوى سابق في يوتيوب يعمل الآن كمنسق رئيسي لمنشئ النظام الأساسي، على تويتر: "لقد كان الأمر يبدو وكأنك تحصل على راتب شهريًا، لكنك لست متأكدًا بالضبط من كيفية الوصول إلى هذا الرقم".
بشكل أساسي، إذا كانت التكلفة لكل ألف ظهور CPM عبارة عن مقياس يركز على المعلن، فإن العائد لكل ألف ظهور RPM مصمم خصيصًا لمنشئي المحتوى.
ويتضمن العائد لكل ألف ظهور RPM إجمالي عدد مرات مشاهدة الفيديو، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي لم يتم تحقيق الدخل منها.
ويُجري يوتيوب تغييرات أخرى ليحاول على ما يبدو أن يسهل على منشئي المحتوى كسب المزيد من أرباح الإعلانات، بما في ذلك منح منشئي المحتوى حق الوصول إلى الإعلانات أثناء التشغيل على مقاطع فيديو مدتها ثماني دقائق تبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، ففى السابق، كان يجب أن يصل مقطع الفيديو إلى 10 دقائق لتمكين الإعلانات أثناء التشغيل.
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