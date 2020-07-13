شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تنتج سيارة كهربائية بـ 930 دولار ويمكن إرسالها حتى باب منزلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تحلم بأن تمتلك سيارة كهربائية، ولكنك لا تستطيع شراء تسلا، يمكنك أن تقتنى الآن أرخص سيارة كهربائية فى العالم، بمبلغ 930 دولارًا فقط أو 1200 دولار مع بطاريات أكبر، ويمكن طلبها عبر الإنترنت وتسليمها إلى باب منزلك، حيث قامت احدى الشركات الصيمية بإنتاج سيارة Changli وهى سيارة كهربائية صغيرة تحظى باهتمام كبير عبر الإنترنت بعد الترويج لها باعتبارها السيارة الكهربائية الأقل سعرا في العالم.



السيارة الصينية

محرك السيارة الكهربائي يمكن أن ينتج ما يعادل قوة حصان 1.16 فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 30 كم فى الساعة، ومع ذلك، فإنها تأتى مع بعض الميزات المثيرة للاهتمام، مثل تكييف الهواء والسخان والراديو وحتى كاميرا الرؤية العكسية/ لكن الشيء الأكثر إثارة للإعجاب حول سيارة Changli، هو أنها تصل لمن يشتريها حتى باب المنزل، فبدلاً من الاضطرار للذهاب إلى وكالة ودفع قسط، يمكن لأي شخص أن يطلب السيارة عبر الإنترنت من خلال رسالة بالبريد، في الواقع، الطريقة الوحيدة لشراء أرخص سيارة في العالم هى طلبها من أحد أشهر المواقع الصينية المتعلقة بالشراء "أون لاين".



تصميم السيارة

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يبلغ طول السيارة 2.5 متر وعرضها 1.50 متر وارتفاعها 1.80 متر وتزن 323 كيلوغرامًا ويمكن أن تحمل 300 كيلوغرامًا، تبدأ النسخة ذات المقعدين من 930 دولارًا أو 1200 دولار مع بطاريات أكبر، ولكن يمكنك اختيار إصدار بثلاثة مقاعد أيضًا، بـ 1500 دولار.

تصل السرعة القصوى للسيارة 30 كم فى الساعة، واستقلالية البطارية ما بين 40 و 100 كيلومتر لكل شحنة والبطاريات 800 واط أو 1000 واط أو 1200 واط، وتستغرق ما بين 7 و 10 ساعات للشحن.

قام مراسل مدونة السيارات جالوبنيك جيسون تورتشينسكي بطلب السيارة من الموقع، وجاءت بالفعل إلى منزله وأصدر مؤخرًا مقطع فيديو عن الانطباع، وأظهرت السيارة حدودها، خاصة عند الصعود، ولكن بشكل عام، كان أداؤها جيدا جدا، معتبرا أنها تكلف أقل من 1000 دولار هذه حوالي نصف تكلفة عربة الجولف.