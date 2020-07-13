شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لنقل إنتاج هواتف أيفون للهند.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تقوم مصانع Foxconn بتجميع هواتف أيفون فى الصين، إلا أنها تصنع أيضًا بعض النماذج فى الهند، لتجنب فرض الضرائب على الوحدات المستوردة إلى الهند من الصين، ونقلت رويترز عن زوج من المصادر الأسبوع الماضى أن فوكسكون تخطط لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار لتوسيع مصنعها فى الجزء الجنوبى من الهند، حيث يتم تصنيع وحدات أيفون.

وتأتى هذه الخطوة بتوسيع الإنتاج لتجنب ضريبة الاستيراد والتوافق مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودى Make in India ، كما تسعى أبل أيضًا إلى نقل إنتاج أيفون ببطء من الصين بسبب الحرب التجارية بين الدولة والولايات المتحدة، فالعلاقة بين الولايات المتحدة والصين فى حالة تغير ولا يوجد استقرار؛ ففى أى لحظة، يمكن لإدارة ترامب أن تقرر فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من الصين.

فى شهر مايو، زعمت شائعة نشرت فى الهند أن أبل تعمل مع الحكومة الهندية لنقل ما يصل إلى 20 ٪ من إنتاج أيفون الحالى إلى الهند من الصين، ونتيجة لذلك، سيتم إنتاج ما يصل إلى 40 مليار دولار من إنتاج أيفون من خطوط التجميع الهندية.

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وقال أحد المصدرين الذين استشهدت بهما رويترز: "هناك طلب قوى من شركة أبل لعملائها لنقل جزء من إنتاج iPhone إلى خارج الصين"، بينما يشير المصدر الثانى إلى أن الاستثمار الإضافى فى مصنع Sriperumbur ، الذى يقع على بعد أكثر بقليل من 31 ميلاً غرب تشيناى، سيتم على مدى ثلاث سنوات.

وينتج هذا المصنع حاليًا جهاز iPhone XR 2018، فالخطة هى أن تقوم Foxconn بإضافة طرازات iPhone أخرى لتجميعها فى المنشأة.

واختار المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأن المحادثات سرية ولم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل النهائية، لكن يعمل 6000 عامل إضافى فى المصنع وفقًا للخطة، كما تمتلك شركة فوكسكون أيضًا منشأة فى ولاية أندرا براديش بجنوب الهند، حيص تصنع الهواتف الذكية لشركات أخرى.