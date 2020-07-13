شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطور رقاقة ذكية يمكن استخدامها لعلاج الإدمان والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيلون ماسك عن مزيد من التفاصيل حول شركته الغامضة Neuralink التى تطور رقاقات الكمبيوتر العصبية، مدعيا أنه يمكن استخدامها للمساعدة فى علاج الإدمان والاكتئاب، وفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى.

وأسس ماسك Neuralink فى عام 2016، وعلى الرغم من التفاصيل القليلة حول كيفية عمل التكنولوجيا التى تم الكشف عنها لكن بعد تلقى تمويل يزيد عن 158 مليون دولار (125 مليون جنيه إسترليني)، أعلنت Neuralink فى عرض تقديمى لعام 2019 أنها طورت جهازًا يشبه آلة الخياطة قادرًا على توصيل العقول مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.

وقال ماسك يوم الخميس الماضى إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول Neuralink فى 28 أغسطس، مما دفع مستخدم تويتر Pranay Pathole إلى سؤال صاحب المشروع الملياردير عن القدرات المستقبلية المتوقعة، إذ قال له: "هل يمكن استخدام Neuralink لإعادة تدريب الجزء من الدماغ المسئول عن الإدمان أو الاكتئاب؟ سيكون من الرائع إذا كان من الممكن استخدام Neuralink لشيء مثل الإدمان / الاكتئاب".

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ورد ماسك: "بالتأكيد، هذا عظيم ومرعب، كل شيء شعرنا به أو اعتقدنا أنه إشارات كهربائية، كان الكون المبكر مجرد مجموعة من الكواركات واللبتونات، كيف بدأت قطعة صغيرة جدًا من الكون فى التفكير فى نفسها على أنها حساسة؟".

وعلى المدى القصير سيتم استخدام Neuralink لعلاج أمراض الدماغ مثل مرض باركنسون، فى حين أن الطموحات طويلة المدى للتكنولوجيا هى السماح للبشر بالتنافس مع الذكاء الاصطناعي.

وقد تم بالفعل اختبار نسخة مبكرة من النظام على الحيوانات، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية فى وقت ما هذا العام، فى نهاية المطاف، يأمل ماسك فى تحقيق نوع من التكافل مع الذكاء الاصطناعى، إلى درجة تجعل اللغة البشرية عتيقة.