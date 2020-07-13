شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك إلغاء الاشتراك في الرسائل غير المرغوب فيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المحتمل أن تكون الرسائل الموجودة في صندوق الوارد الخاص ببريدك الإلكتروني عبارة عن مزيج من الرسائل المهمة وتنبيهات الفواتير والرسائل الإخبارية التي لم تقرأها مطلقًا وغيرها من الرسائل التي يمكنك حذفها فورًا، ولكنها ستستمر في القدوم ومن ثم لن يكون حذفها حلًا مفيدًا، لذلك يجب عليك التفكير في إلغاء الاشتراك في هذه الرسائل غير المرغوب فيها بشكل نهائي، بحسب موقع العربية.
أسهل طريقة لإلغاء الاشتراك في الرسائل غير المرغوب فيها هي استخدام خيار (إلغاء الاشتراك) unsubscribe الموجود في كل رسالة، حيث عادةً ما يظهر رابط إلغاء الاشتراك في أسفل الرسالة بحروف صغيرة قد لا تنتبه لها.
ومع ذلك، نجد أن خدمات البريد الإلكتروني، مثل: جيميل تجعل من السهل إلغاء الاشتراك في إصدار سطح المكتب، حيث يظهر رابط إلغاء الاشتراك الخاص بكل رسالة في الأعلى بجوار عنوان البريد الإلكتروني للمرسل مباشرة.
في تطبيق الهاتف المحمول، يجب عليك الضغط على زر النقاط الثلاثة في الأعلى لفتح القائمة الرئيسية، إذا كان المرسل يقدم خيار إلغاء اشتراك سهل، فستظهر كلمة (إلغاء الاشتراك) unsubscribe في القائمة المنسدلة التي تظهر لك.
إلغاء الاشتراك دفعة واحدة:
إذا كنت ترغب في إلغاء الاشتراك من جميع الرسائل الإعلانية أو غير المرغوب فيها دفعة واحدة، فيمكنك استخدام العديد من الخدمات التي تجعل هذه العملية سهلة للغاية، ولكن الجانب السلبي في مثل هذه الخدمات يتطلب منك منحها إذنًا للوصول بشكل كامل إلى صندوق بريدك الوارد للعثورعلى الرسائل التي لديها خيار إلغاء الاشتراك؛ في بعض الأحيان يتضمن إذن الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك.
يمكنك استخدام خدمة (Unroll.me) مع جميع خدمات البريد الإلكتروني الموجودة الآن، حيث تتيح لك تحديد الرسائل التي ربما لا تريدها، وتحديد جميع مرسلي البريد الإلكتروني الذين يواظبون على إرسال الرسائل إلى بريدك الإلكتروني، وستقوم الخدمة بتصفيتهم جميعًا وإلغاء الاشتراك بشكل تلقائي.
2- خدمة Unsubscriber:
هي خدمة مدفوعة تُكلفك 19 دولارًا شهريًا، ومقابل هذا السعر يمكنك التأكد من أن بياناتك ومعلوماتك في أمان حيث لا تقوم الخدمة ببيع معلوماتك لشركات التسويق والجهات الخارجية، بمجرد التسجيل في الموقع بعنوان بريد الإلكتروني ستقدم لك الخدمة أدوات لإلغاء الاشتراك وأرشفة الرسائل.
تتيح لك خدمة (Clean Email) واجهة بسيطة تستطيع من خلالها إدراج جميع عناوين البريد الإلكتروني التي تستخدمها، حيث يمكنك تحديد جميع الرسائل غير المرغوب فيها ببضع خطوات فقط، كما يمكنك إدراج عناوين البريد الإلكتروني لحظرها وإعداد فلاتر التصفية للرسائل الواردة وغيرها من الميزات الأخرى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.