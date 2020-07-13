شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار سيارة Model Y.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت شركة تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات طراز Y بمقدار 3000 دولار، بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقها، حيث تسعى شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم المبيعات في جائحة COVID-19.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فيأتى هذا التخفيض بعد تخفيضات الأسعار في شهر مايو على طراز 3 من طراز Tesla، والنموذج X، والنموذج S، فيما سجلت الشركة التي يرأسها "إيلون ماسك" هذا الشهر انخفاضًا أقل من المتوقع في تسليم السيارات في الربع الثانى، وهي نتائج مرنة على الرغم من الوباء الذي ضرب صناعة السيارات العالمية.

ويبدأ الطراز Y الآن بسعر 49990 دولارًا، بانخفاض 6٪ تقريبًا عن سعره السابق البالغ 52990 دولارًا، وفقًا لموقع الويب الخاص بصانع السيارات، وقد بدأت الشركة تسليم طرازات Y في مارس، وفي أبريل قالت تسلا إن الموديل Y كان مربحًا بالفعل، وهو أول مرة في تاريخ الشركة منذ 17 عامًا، حيث حققت إحدى سياراتها الجديدة ربحًا في الربع الأول.