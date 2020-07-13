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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تمنع تتبعك أثناء قراءة بريد Gmail؟ والان مع تفاصيل الخبر
لكن في حين أنه من السهل إلى حد ما اكتشاف رابط إعادة التوجيه، فيمكنك غالبًا اكتشاف جميع الشفرات الإضافية المضافة إلى عنوان URL، إلا أنه هناك طرق أخرى ليست واضحة تمامًا، مثل طريقة تتبع وحدات البكسل.
وتعمل هذه الطريقة من خلال تضمين بكسل تتبع واحد في البريد الإلكتروني، عادة مخفيًا داخل صورة أو رابط، وعندما يتم فتح البريد الإلكتروني، يرسل الرمز الموجود داخل البكسل المعلومات مرة أخرى إلى خادم الشركة.
وهنا نرصد لك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك بها تجنب معظم المتتبعين، حيث يمكنك أن توقف بريدك الإلكتروني من تحميل الصور تلقائيًا، نظرًا لأن الصور هي المكان الذي تختفي فيه غالبية وحدات البكسل هذه، ولن تتمكن من تجنب جميع المتتبعات التي قد تكون مخفية في بريدك الإلكتروني بهذه الطريقة، ولكنك ستوقف العديد منها.
صورة ضبط الاعدادات
• اضغط على أيقونة في الزاوية اليمنى العليا.
• اضغط على "عرض جميع الإعدادات".
• في علامة التبويب "عام"، مرر لأسفل إلى "صور".
• حدد "اسأل قبل عرض الصور الخارجية".
• قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة واضغط على "حفظ التغييرات".
• في تطبيق Gmail، حدد رمز ثلاثة أسطر في الزاوية اليسرى العليا.
• قم بالتمرير لأسفل وحدد "الإعدادات".
• حدد حساب البريد الإلكتروني الذي تريد إصلاحه.
• قم بالتمرير لأسفل وحدد "صور".
• حدد "السؤال قبل عرض الصور الخارجية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.