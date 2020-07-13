شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتعاون مع جوجل لتوفير تطبيقات الويب على Google Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن تعاون كل من مايكروسوفت وجوجل معا فيما يتعلق تطبيقات الويب وذلك من أجل توفير المزيد منها إلى متجر "بلاي ستور" لتعمل على أجهزة أندرويد، حيث يتم إنشاء هذه التطبيقات بواسطة أداة PWABuilder من مايكروسوفت وباستخدام مكتبة Bubblewrap من جوجل لإضافة المزيد من المزايا مثل الإشعارات والتخصيص المرئي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فليس من المعروف متى سنرى أولى تطبيقات الويب على متجر جوجل بلاي، وقد تستغرق بعض الوقت على الأرجح، لكن هذا الدعم الإضافي سيحسن من التطبيقات المتاحة لمستخدمي الهواتف الذكية، ولعل هذا التعاون يفيد كلا الشركتين، حيث سيشجع المطورين على استخدام أداة مايكروسوفت لإنشاء تلك التطبيقات من جهة، وفى نفس الوقت يدعم متجر بلاي بالمزيد من التطبيقات الصديقة للويب، بدلاً من دفعهم إلى تطبيقات ضمن المتصفح.

الجدير بالذكر أن تطبيقات الويب تتيح تصفح مواقع الويب بطريقة تجاوبية أكثر لتبدو كأنها تطبيق وليست صفحات ويب ضمن متصفح الإنترنت.

Advertisements

على جانب آخر أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أنها ستحظر الإعلانات التي تروج لبرامج المطاردة وبرامج التجسس وأنواع أخرى من تقنيات المراقبة التي يتم استخدامها لتتبع نشاط شخص آخر دون موافقتهم، وأعلنت الشركة عن هذا التغيير الجديد كجزء من التحديث القادم لسياسات إعلانات جوجل.