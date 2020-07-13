بعدسات شبه شفافة.. أبل تكشف تطورات إنتاج نظارة للواقع المعزز

ورغم أن فيروس كورونا عطل الأجزاء الرئيسية من النشاط التجاري لشركة أبل المصنعة، لكنه لم يعطل خططها لبناء ما يمكن أن يكون منصة التكنولوجيا الهامة التالية،نظارة الواقع المعزز.

ووفق تقرير لموقع aitnews “تعمل أبل مع شركة فوكسكون التايوانية، وهي كبرى الشركات المصنعة بالنسبة لأبل، لتطوير عدسات نظارة الواقع المعزز، بعدسات مستقطبة وشبه شفافة.

وقال شخص مطلع على الأمر، العدسات – التي تُعتبر أحد العناصر الأساسية للأجهزة القابلة للارتداء على الرأس – قد اجتازت مرحلة النموذج الأولي قبل شهرين ودخلت الإنتاج التجريبي.

Advertisements

ووفقً المعلومات، فإن العدسات على بُعد عام أو عامين على الأقل من دخول مرحلة الإنتاج الضخم، لكنها اجتازت مرحلة النموذج الأولي، ويتم تصنيعها الآن للاختبار، ويقال: إن هذا الاختبار يأتي بعد نحو ثلاث سنوات من أعمال التطوير في فوكسكون.

و تطوير عدسات نظارة الواقع المعزز يحدث في مصنع تشنغدو في الجزء الجنوبي الغربي من الصين، حيث يوجد أيضًا غالبية إنتاج آيباد، ويبدو أن أبل راضية عن تصميم العدسات؛ لأنها انتقلت إلى اختبار التحقق من الهندسة.

وتقول المصادر: إن صنع العدسات صعب بشكل خاص؛ لأنها تتكون من طبقات متعددة ورقيقة للغاية من مواد اصطناعية مختلفة، ويجب صنعها في غرف خالية من الغبار، وهي أكبر قليلاً من تلك الموجودة عادة في النظارات، وتستخدم الاستقطاب لتقديم صور مجسمة.