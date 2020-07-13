تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 15 من يوليو للإعلان عن تقنية الشحن السريع بقدرة 125W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان خلال أيام عن تقنية الشحن السريع الجديدة من الشركة، والتي تأتي بقدرة 125W لشحن فائق السرعة لبطارية الهواتف الذكية.

حرصت شركة Oppo على تطوير تقنية الشحن السريع لتقدم قدرة أعلى في الشحن مع آداء سريع، ولقد وصلت تقنية الشحن السريع التي تدعم الهواتف الذكية بالفعل الآن إلى قدرة 65W، ومن جديد تستعد Oppo لترقية جديدة.

ومن المقرر أن تستعرض Oppo تفاصيل تقنيتها الجديدة للشحن السريع في 15 من يوليو، حيث تكشف الشركة عن كيفية معالجة وتبريد تقنية الشحن الجديدة، لتوفر معايير أفضل من الآمان والحماية عند شحن الهواتف الذكية.

Advertisements

يذكر أن شركة Oppo كان لها الريادة في تطوير تقنية الشحن السريع خلال السنوات الماضية، حيث كانت أولى الشركات التي قدمت تقنية الشحن السريع بقدرة 30W في الأسواق، والتي توفرت للهواتف الذكية المتوسطة من علامة Realme التجارية.

أيضاً كانت Oppo أولى الشركات المطورة لتقنية الشحن السريع 50W SuperVOOC التي قدمت مع هاتف Oppo Find X في يونيو من عام 2018، كما قدمت تقنية الشحن السريع 65W SuperVOOC 2.0 لهواتف Find X2 التي تتوفر بالفعل في الأسواق العالمية.

المصدر

اعلان





