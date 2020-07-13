Fitbit Charge 4 تحصل على Dynamic GPS و Smart Wake من خلال تحديث جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Fitbit مؤخرًا بإصدار تحديث جديد لإسوارة اللياقة البدنية Fitbit Charge 4، وهو التحديث الذي يجلب معه بعض الميزات الجديدة والمفيدة.

أول ميزة جديدة يأتي بها هذا التحديث الجديد هي Dynamic GPS، وهي الميزة التي تسمح لإسوارة اللياقة البدنية Fitbit Charge 4 بإستخدام مستشعر GPS الخاص بالهاتف الذكي المُقترن بالإسوارة إذا كان قريبًا لإلتقاط المسار والسرعة فضلا عن الإحصائيات الأخرى. من المفترض أن يساعد هذا في حفظ البطارية على Fitbit Charge 4 نظرًا لأنها لن تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي GPS المدمج أثناء حمل هاتفك معك.

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الميزة الثانية التي يأتي بها هذا التحديث هي Smart Wake في تطبيق المنبه، وهذه الميزة تتجنب إيقاظك أثناء نومك العميق وتجد أفضل وقت قبل 30 دقيقة من وقت التنبيه المحدد لإيقاظك لضمان إستيقاظك منتعشًا. يتضمن التحديث أيضًا خيار Screen Time Out الجديد الذي يتيح لك ضبط مدة إستمرار عمل شاشة Fitbit Charge 4 بعد إستيقاظها.

عمومًا، هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم 1.96.29 ويمكن تحميله من خلال تطبيق Fitbit الرسمي.