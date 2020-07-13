Oppo ستُعلن عن تقنية الشحن السريع بقوة 125W الخاصة بها يوم 15 يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بالكشف عن تكنولوجيا الشحن السريع خلال العامين الماضيين وقادت سباق عدد الواطات التي يمكن للهاتف إستقبالها دون الإضرار باللوحة الأم.

حاليًا، الهاتف الذكي الأسرع من حيث الشحن لدى شركة Oppo هو الهاتف Oppo Reno Ace الذي يدعم الشحن السريع بقوة 65W، ولكن الشركة تستعد للكشف عن تقنية أفضل في اليوم 15 من شهر يوليو الجاري ستسمح بشحن الأجهزة بقوة تصل إلى 125W، وهذا ليس خطأ مطبعي، فهذه التقنية ستسمح بإدخال مئة وخمسة وعشرون واط من الطاقة إلى البطارية.

نتوقع أن تقوم شركة Oppo بتقديم بيانها الصحفي لجميع وسائل الإعلام حول تقنيتها الجديدة يوم الأربعاء المقبل وحتى توفير تجربة صغيرة لبعض أعضاء وسائل الإعلام في الصين. نتساءل عن كيفية عمل تقنية الشحن الجديدة، ونأمل أن تقدم لنا شركة Oppo مزيدًا من الوضوح حول البنية الداخلية وآلية التبريد المعتمدة، وبالطبع متى سنرى هذه التقنية في الأجهزة التجارية.

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تقود شركة Oppo سوق تقنيات الشحن السريع خلال العامين الماضيين. كانت واحدة من أوائل الشركات التي تبنت تقنية الشحن السريع بقوة 30W، وهي التقنية التي أصبحت متوفرة الآن حتى في هواتف Realme، وكانت كذلك أول شركة تتبنى تقنية 50W SuperVOOC في شهر يونيو من العام 2018 عندما قامت بإطلاق الهاتف Oppo Find X.

ودعونا لا ننسى أنها كانت أيضًا متقدمة على جميع الشركات الأخرى من خلال تبنيها لتقنية 65W SuperVOOC 2.0 التي جاءت مع هواتف Oppo Find X2 Series المتوفرة في جميع أنحاء العالم.