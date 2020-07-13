فوكسكون ستستثمر 1 مليار دولار في الهند لرفع وتيرة إنتاج هواتف iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مصادرها قولها أن شركة فوكسكون قد تتطلع لإستثمار مليار دولار أمريكي في مصنوع موجود بالفعل في الهند. سيستغرق إكتمال توسعة المصنع بالقرب من سريبرومبودور ثلاث سنوات وسيؤدي إلى توفير 6000 وظيفة جديدة.
وتقول المصادر أن شركة آبل طلبت من شركة فوكسكون أن تقوم بنقل بعض خطوط إنتاج iPhone إلى خارج الصين من أجل أن تكون أكثر مرونة في حالة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. المصنع الموجودة في الجزء الجنوبي من الهند هو المكان الذي تصنع فيه شركة فوكسكون الـ iPhone XR الآن. الخطط هي تصنيع طرازات أخرى من iPhone هناك بعد التوسعة.
وبغنى عن القول، فلم تؤكد أي من الشركتين صحة هذه التقارير ولا تزال مصادر وكالة الأنباء رويترز بدون أسماء، لذلك يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.
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