شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تمول مشروعا جديدا لاستخدام الطباعة الـ3D لبناء القواعد على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط ناسا لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء قواعد القمر، لذا تحاول وكالة الفضاء الأمريكية ضمان نجاح التجربة وتجنب حدوث أى خطأ، لذا قامت بدعم هذه التكنولوجيا للتأكد من أن الأجزاء التى سيتم بناؤها ستكون على الوجه الأكمل، إذ كشف تقرير حديث أن وكالة ناسا اختارت مؤخرًا مشروعًا من شركة Relativity Space الأمريكية المطورة للصواريخ ثلاثية الأبعاد، لاكتشاف وإصلاح الطباعة ثلاثية الأبعاد فى الوقت الفعلى، إذ يمكن للتكنولوجيا التابعة للشركة رصد العيوب وإصلاحها تلقائيًا، وتحديد ما إذا كانت الطباعة لا تزال قابلة للتطبيق.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، ستكون هذه هى المرحلة الأولى من المشروع، ولا تزال هناك تفاصيل يجب معالجتها، إذ تمنح ناسا Relativity Space نحو 125000 دولار على مدى ستة أشهر لمواصلة عملها.

ويمكن أن يعنى المشروع الناجح الكثير ليس فقط لاستكشاف الفضاء، ولكن للإنتاج ككل، إذ يمكن للمستوطنين على القمر والمريخ وما بعده تقليل اعتمادهم على إمدادات الأرض بفضل إمكانية طباعة الأجزاء بشكل موثوق باستخدام التربة المحلية، كما يمكن أن يساعد المشروع أيضًا فى مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل عام.

جدير بالذكر قدمت ناسا تمويلًا ضخمًا لشركة بايونير أسترونوتيكس، التى ادعت قدرتها على جمع الصخور القمرية واستخراج الأكسجين منها، وبايونير أسترونوتيكس إحدى 4 شركات حصلت على تمويل خلال المرحلة الثانية من برنامج أبحاث الابتكار للأعمال الصغيرة، حديث العهد؛ وفقًا لتقرير صادر عن موقع تك كرانش، وستتقاسم الشركة المنحة البالغة 17 مليون دولار مع 3 شركات أخرى لتقديم قيمة مضافة لمشروع أرتميس، لكن التفاصيل غير معلنة حتى الآن.