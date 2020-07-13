شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سامسونج" تتعاون مع "جوجل" لتطوير مزيد من الخدمات المبتكرة لمستخدمي "جالاكسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سامسونج"، المتخصصة في مجال الأجهزة الذكية والحلول التقنية، عن تعاونها مع "جوجل، عملاق التكنولوجيا وخدمات الانترنت حول العالم، وذلك لتطوير عدد من الخدمات المبتكرة المتاحة لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي، وتمكينهم من الحصول على تجربة محسنة لتطبيقات جوجل الأكثر استخداماً، مثل خرائط جوجل ومتجر Google Play، حيث يتمتعون باستخدامها بموثوقية أكبر وأمان فائق دون انقطاع.

بفضل الشراكة المستمرة مع جوجل، توفر سامسونج للمستخدمين تحديثات شهرية وربع سنوية لسلامة أجهزة Galaxy بهدف تعزيز ثقة المستخدمين وضمان سلامة وأمان بياناتهم. ويشمل ذلك تحديثات جوجل لنظام آندرويد، وتصحيحات سامسونج لنقاط الضعف والتعرض.

وتعليقاً على التعاون، قال رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: " تعتبر الشراكة القوية بين سامسونج وجوجل خلال السنوات العشر الماضية، القوة الدافعة والملهمة لتقديم أهم الابتكارات على مستوى القطاع. فالآن مع دخولنا عقد جديد، أصبحت شراكتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث نعمل معاً لريادة جيل جديد من تجارب الهواتف المتنقلة المبتكرة. "

كما صرح هيروشي لوكهايمر نائب الرئيس التنفيذي للمنصات والأنظمة بشركة جوجل: " من الرائع أن نرى سامسونج تتخطى حدود ما هو ممكن في مجال الهواتف المحمولة على نظام آندرويد الأساسي. ونحن نتعاون معاً لبناء الموجة التالية من الابتكارات المتميزة في مجال خدمات الاتصالات المتنقلة والهواتف المحمولة".

مكنت هذه الشراكة الهامة بين عملاقي التكنولوجيا مهندسي سامسونج وجوجل من تصميم تطبيق "يوتيوب" على مستوى نظام التشغيل، وشمل ذلك نظام دعم مكتبة آندرويد على نحو متكامل، وذلك بهدف توفير الوضع المرن للعديد من الخدمات المقدمة للطرف الثالث وتجربة المميزات المحسنة التي توفرها آخر التحديثات التي تطلقها "جوجل" على تطبيق يوتيوب.

بالإضافة إلى دعم خدمات التطبيقات، تتعاون سامسونج مع جوجل لتوفير خدمات الاتصالات الغنية (RCS) في بعض هواتف Galaxy الذكية لجعل محادثات المستخدمين أكثر سلاسة، حيث تعمل الشركتان منذ عام 2018 لتوفير مثل هذه الميزات في أجهزة سامسونج المتنوعة.

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يتيح تطبيق رسائل سامسونج مع خدمات الاتصالات الغنية العديد من المزايا للمستخدمين، بما في ذلك الدردشة عبر الواي فاي وبيانات الهاتف المحمول، وإرسال وتلقي صور ومقاطع فيديو عالية الدقة، وتلقي الإيصالات المقروءة، وإنشاء محادثات جماعية. كما تتوفر امكانية تطبيق الرسائل أيضا على سطح المكتب، ما يسهل عملية الانتقال من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر بسهولة.

بالإضافة إلى تكامل خدمات الاتصالات الغنية، أطلقت سامسونج عام 2020 ميزة Google Duo على بعض هواتف Galaxy الذي يوفر تطبيق مكالمات فيديو عالية الجودة والسرعة، كما يوفر الفرصة لما يصل إلى 12 شخصاً للمشاركة في مكالمة فيديو واحدة، وبالتالي يوفر التعاون بين سامسونج وجوجل مزايا مبتكرة واستثنائية لأجهزة "جالاكسي".

مع التوجه العالمي المتزايد نحو تسجيل لحظات حية بجودة فائقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعية، توفر ميزة Live Caption، التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل والتي تساعد على اختيار تسميات توضيحية أو Tags لأي محتوى صوتي أو مرئي، بما في ذلك مقاطع فيديو يوتيوب وملفات بودكاست.

وقد تم تطوير Live Caption بالتعاون مع مجتمع الصم وضعاف السمع لتعزيز قدرتهم على الاستفادة من مزايا التطور التكنولوجي، وتعتبر هذه الميزة فائقة الأهمية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع، أو للأشخاص المتواجدين في بيئة لا يرغبون بزيادة مستوى الصوت فيها. ويمكن للمستخدمين تبديل الميزة إما عبر خيارات الوصول أو عبر الصوت في قائمة الإعدادات بالجهاز.