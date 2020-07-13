شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري كمبيوتر .. إيه الفرق بين معالجات "Core i3 – Core i5 – Core i7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المعالج من الأمور المهمة التى يركز عليها الكثير من المستخدمين عند شراء كمبيوتر جديد، حيث توجد العديد من المعالجات التى توفرها عدد من الشركات، لكن بالنظر إلى شركة أنتل نجد أن هناك مجموعة من المعالجات الشهيرة مثل i3و i5و i7، فيما يعرف الكثير من المستخدمين أنه كلما زاد الرقم، زادت قوة المعالج، وفيما يلى نعرض مقارنة بينهم كما يلى:

- معالج Core i3:

هو معالج يشبه معالج Core 2 due، إلا أنCore i3 يحتوى على شريحتين أو معالجين بداخله، فضلا عن أربع خطوط معالجة، أما Core 2 due يحتوى مثله فى الشرائح ولكن خطين معالجة.

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-معالج Core i5:

يأتى بنفس مكونات Core i3 ولكن بتفعيل خاصية Turbo، ويحتوى على اربع شرائح، ويعتبر من أقوى المعالجات الموجودة حاليا فهو يحتوى على أربع خطوط معالجة ومستوى متقدم من الذاكرة العشوائية وخاصية الـ Turbo .

- معالج Core i7:

يحتوي هذا المعالج على أربع شرائح ولكن بـ 8 خطوط معالجة، وهو ما يعني أنه يحتوي على 8 أجهزة يقومون بعمل معالجة للبيانات فى جهاز واحد، كما أنه يحتوي على مستوى عالي من الذاكرة العشوائية لكي يتمكن من قبول عدد خطوط المعالجة الموجودة فيه ومستوى عالى جدا من تقنية ال Turbo .