شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتستخدم أندرويد.. يعني ايه "ريكفرى" وما هى فائدته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يكون الكثير من مستخدمي هواتف أيفون قد سمع عن مصطلح الريكفري في الهواتف الذكية، لكنهم قد لا يعرفون ما الذى يعينه هذا المصطلح وما هي فائدته واستخدامه وهو ما نعرضه كما يلى:

الريكفري:

هو وضع في نظام أندرويد، يمكن الدخول إليه من خلال الضغط على مجموعة من الأزرار معا، حيث أنه عند الدخول إلي وضع الريكفري يكون هناك خيارين يمكن الاستفادة بهم وهما Wipe Data/Factory reset والذى يتيح عمل فورمات كامل للجهاز إذا كان هناك مشاكل في الجهاز أو في حال نسيان كلمة المرور المستخدمة لفك قفل الهاتف، لكن ينبغي ملاحظة أن هذا الاختيار يقوم بمسح كل محتويات الهاتف.

والخيار الثاني هو Wipe cache partition وهو بمثابة عمل فورمات لملفات الكاش المستخدمة في التطبيقات على الهاتف، مما يجعلها أسرع في العمل، لكن في نفس الوقت فإن المستخدم يحتاج إلى إدخال بيانات تسجيل الدخول من جديد لمختلف التطبيقات الموجودة على هاتفه.