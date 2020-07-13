شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع نسخة نادرة من لعبة Super Mario Bros بسعر خيالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيعت نسخة نادرة من لعبة Super Mario Bros – التي أُطلقت قبل أكثر من 35 عامًا – رقم قياسي جديد، إذ تم بيعها برقم خيالي في أحد المزاد، حيث تم بيع هذه النسخة النادرة التى أطلقت في مطلع ثمانينات القرن الماضى في مزاد Heritage Auctions بسعر 114 ألف دولار أمريكي، متفوقة على الرقم السابق للعبة ذاتها الذي تم بيعها العام الماضى مقابل 100,150 دولار أمريكي.

وبحسب موقع ign الأمريكى، كشف الصحفي "كريس كوهلر" أحد عشاق جمع الألعاب، أن هذا السعر يجعل اللعبة الأعلى سعرًا في التاريخ، كما أنه يجعل هذه النسخة المحددة مرغوبة للغاية، خاصة وأنها حصلت على تصنيف بنسبة 9.4 من 10، مما يعني أنها في حالة شبه مثالية، مع وجود كل شيء فى العبوة الأصلية للعبة.

الجدير بالذكر أن لعبة Super Mario Bros هي واحدة من ألعاب فيديو شركة نينتندو اليابانية، والتى تعد المكملة للعبة "ماريو برذرز" التي صدرت عام 1983، وقد صدرت اللعبة في الأصل لأجهزة كمبيوتر العائلة ونظام نينتندو الترفيهي في اليابان في 13 سبتمبر 1985، ثم تبعتها نسخة أمريكا الشمالية في أكتوبر 1985، والأوربية في عام 1987.

كما تسمح هذه اللعبة للاعبين بالتحكم بشخصية ماريو، كما يمكن التحكم بشقيقه لويجي، ويتعين على اللاعب تجاوز العقبات عبر مملكة الفطر لإنقاذ الأميرة "تودستول" من بين يدي عدوه اللدود "باوزر"، وقد نالت اللعبة شهر كبيرة حول العالم، واستمر انتشارها نحو 3 عقود كأكثر لعبة فيديو مبيعًا على مر الوقت، ووصلت مبيعاتها لأكثر من 40 مليون نسخة.