شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. فيس بوك بدأ بفكرة دليل الطلاب فى جامعة هارفارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى الاسم دائما من قصة إنشاء الوسيلة نفسها، ولعل فيس بوك الشبكة الاجتماعية الأكثر استخدامًا في العالم، جاءت من فكرة دليل الطلاب في جامعة هارفارد التي بدأت عندها على يد مارك زوكربيرج، حيث أسس مارك Facebook إلى جانب عدد من زملائه الذين ساعدوه وهم أندرو ماكولوم وكريس هيوز وداستين موسكوفيتز وإدواردو سافرين.

ووفقا لما ذكره موقع "rewindandcapture" فإنه أثناء الدراسة في هارفارد، أنشأ زوكربيرج نسخة عبر الإنترنت من دليل السكن في الجامعة، حيث دعت الجامعة كتالوجات الطلاب هذه FaceBooks، لأنها كانت كتبًا للوجوه التي قد تراها حول الحرم الجامعي، وبالتالى كانت بمثابة مصدر إلهام لشبكة اجتماعية على مستوى الحرم الجامعى.





موقع فيس بوك فى البداية

لكن فى البداية أنشأ زوكربيرج سلسلة من المنصات الاجتماعية قصيرة العمر، حيث بدأ مع Coursematch، وهو موقع ويب أظهر الطلاب الذين كانوا يلتحقون في أي من الفصول، ثم انتقل زوكربيرج ببناء منصة تسمى FaceMash، والتي شجعت الطلاب على تصنيف جاذبية أقرانهم عبر الإنترنت.

هذه المرة قام بالتدوين وكتب: "بعض الأشخاص لديهم صور فيس بوك مروعة جدًا.. أريد تقريبًا أن أضع بعض هذه الوجوه بجانب صور بعض حيوانات المزرعة وأن أجعل الناس يصوتون عليها من حيث الأكثر جاذبية".

أثار ذلك الجدل على الرغم من جذب العديد من المستخدمين في ساعات فقط، وبالتالى أغلقت جامعة هارفارد FaceMash في غضون أيام.

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واستخدم زوكربيرج ما تعلمه، بالإضافة إلى أفكار من طلاب آخرين، وانشأ Facebook على رابط www.thefacebook.com.

مكّن هذا الإصدار من شبكته طلاب جامعة هارفارد من التواصل مع بعضهم البعض عبر الإنترنت، حيث قال مارك عن ذلك: "أعتقدت أنه يجب عليّ وضع بعض هذه الأشياء معًا لإنشاء أداة يمكن للأشخاص من خلالها مشاركة ما يريدون مع الأشخاص من حولهم، وهكذا جاءت النسخة الأولى من Facebook".

وكانت النسخة الأولى مفتوحة فقط لطلاب جامعة هارفارد، ومع ذلك حصل الموقع على 1200 اشتراك في أول 24 ساعة، كما أنه بعد اكتساب أكثر من مليون مستخدم، اتخذت الشركة علامة تجارية مهمة، وأصبح لأي شخص يزيد عمره عن 13 عامًا التسجيل باستخدام عنوان بريد إلكتروني صالح، ولا يلزم الحصول على درجة من جامعة هارفارد.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت جامعة هارفارد لا تزال تطبع Face Books، إلا أن ذلك لم يعد مهما بعد أن أصبح هناك وجود لأكثر من ربع سكان العالم على فيس بوك، حيث يمكنك التواصل مع أي شخص تقريبًا في أي مكان.