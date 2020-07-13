شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تخطط شركات التكنولوجيا لطرح هواتفها الجديدة بدون شاحن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التسريبات أن هناك عدد من شركات التكنولوجيا التي تخطط لبيع هواتفها الذكية القادمة بدون شاحن، وعلى رأسها أبل، حيث من المحتمل أن تطلب منك هذه الشركات شراء شاحن منفصل أو استخدام الشاحن الموجود لديك بالفعل فى منزلك، لكن قد يكون هذا هو الشيء الصحيح الذى يجب القيام به.

ومضى وقت طويل على تحمل الشركات المصنعة للهواتف الذكية المزيد من المسؤولية عن النفايات التى تأتى من المستخدم الذى يشترى التكنولوجيا الجديدة، ويعتبر البعض إسقاط الملحقات غير الضرورية من صندوق الهاتف الجديد هو خطوة كبيرة نحو منع النفايات الإلكترونية، وقد تكون أكبر مما تتوقعه، حسب موقع العربية.

وفقًا للمحلل الموثوق به Ming-Chi Kuo، لن يكون لدى آيفون 12 سماعات (EarPods) أو شاحن فى الصندوق، ووفقًا للإحصاءات التى قدمها البرلمان الأوروبى، يولد العالم 50 مليون طن مترى من النفايات الإلكترونية كل عام.

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ورغم أنه من الصعب الحصول على الأرقام الدقيقة، لكن الاتحاد الدولى للاتصالات قال فى عام 2016 إنه يعتقد أن مليون طن من إمدادات الطاقة الخارجية يتم تصنيعها كل عام.

كما أن الأمر الذى يجب أن تضعه فى الحسبان هو أن الهواتف الذكية من المحتمل أن تصبح بلا منفذ فى المستقبل القريب، حيث أشارت مجموعة متنوعة من الشائعات إلى أن جهاز آيفون فى عام 2021 قد يكون أول جهاز من أبل لا يحوى على منافذ.

هذا يعنى أنه سيتعين عليك استخدام الشحن اللاسلكى لتتمكن من شحن جهازك، ولن يكون هناك خيار لسماعة الرأس عبر كأبل (Lightning)، وسواءً كنت تعتقد أن هذه فكرة جيدة أم لا، فهذا سؤال مختلف تمامًا، ولكن قد يكون هذا هو السبب وراء خيار أبل وسامسونغ التخلص من أجهزة الشحن الآن، وقد لا يكون كذلك.