علوم وتكنولوجيا

صندوق بريد خفي يجهله الكثيرون في إنستغرام

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قد يكون لديك عدد كبير من الرسائل غير المقروءة على تطبيق إنستغرام دون أن تعلم بوجودها.
ويتم وضع الرسائل التي يتلقاها مستخدم إنستغرام من أشخاص لا يتابعهم على الموقع في صندوق بريد وارد غامض يصعب العثور عليه.

ولسبب ما، لا يرسل لك التطبيق إشعاراً عندما تصلك هذه الرسائل، ولا تظهر في صندوق الوارد الافتراضي الخاص بك، وبدلاً من ذلك يتم إرسالها إلى مجلد طلبات المراسلة.

 

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للعثور على هذه الرسائل افتح تطبيق إنستغرام على هاتفك المحمول، ثم توجه إلى رسائلك المباشرة من خلال النقر على أيقونة المثلث أعلى يمين الشاشة.

إذا كان لديك أي طلبات رسائل، فستظهر أسفل شريط البحث على يسار الرسائل المباشرة العادية تحت عنوان طلبات المراسلة. اضغط عليها للوصول إلى رسائلك غير المقروءة.

وسيؤدي النقر على طلبات المراسلة إلى فتح المحادثة، ويسمح لك بقبولها أو رفضها، ولديك أيضاً خيار حظر حساب المرسل كما هو الحال في فيس بوك، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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