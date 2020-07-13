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قد يكون لديك عدد كبير من الرسائل غير المقروءة على تطبيق إنستغرام دون أن تعلم بوجودها.
ولسبب ما، لا يرسل لك التطبيق إشعاراً عندما تصلك هذه الرسائل، ولا تظهر في صندوق الوارد الافتراضي الخاص بك، وبدلاً من ذلك يتم إرسالها إلى مجلد طلبات المراسلة.
إذا كان لديك أي طلبات رسائل، فستظهر أسفل شريط البحث على يسار الرسائل المباشرة العادية تحت عنوان طلبات المراسلة. اضغط عليها للوصول إلى رسائلك غير المقروءة.
وسيؤدي النقر على طلبات المراسلة إلى فتح المحادثة، ويسمح لك بقبولها أو رفضها، ولديك أيضاً خيار حظر حساب المرسل كما هو الحال في فيس بوك، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق بريد خفي يجهله الكثيرون في إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.