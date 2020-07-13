صندوق بريد خفي يجهله الكثيرون في إنستغرام

ويتم وضع الرسائل التي يتلقاها مستخدم إنستغرام من أشخاص لا يتابعهم على الموقع في صندوق بريد وارد غامض يصعب العثور عليه.

ولسبب ما، لا يرسل لك التطبيق إشعاراً عندما تصلك هذه الرسائل، ولا تظهر في صندوق الوارد الافتراضي الخاص بك، وبدلاً من ذلك يتم إرسالها إلى مجلد طلبات المراسلة.