كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Google تعلن حظر إعلانات المنتجات التي يستخدمها الأشخاص لمطاردة الشركاء

أعلنت Google في آخر تحديث لسياستها الإعلانية أن تطبيقات “stalkerware” لن تتمكن من الإعلان من خلال Google بعد الآن بدءًا من 11 أغسطس. وفي حال عدم علمك، فهذه فئة بغيضة من البرامج ترتبط بشكل كبير بالشركاء المسيئين الذين يريدون ملاحقة حركات وأنشطة الآخرين.

قائمة غير حصرية من الإعلانات التي لن تسمح بها Google تتضمن تطبيقات تتبع النص والمكالمات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى أي شيء يتم الإعلان عنه بشكل عام بغرض ملاحقة شخص ما دون موافقته. ومن المثير للاهتمام أن هذا لا يشمل فقط البرامج، ولكن الأجهزة مثل الكاميرات ومسجلات الصوت التي يتم تسويقها بشكل صريح كأجهزة تجسس كما سيتم تعليق حسابات المخالفين مع تحذير مسبق قبل سبعة أيام على الأقل.

لا تسمح Google بالفعل برفع تطبيقات برامج المطاردة على متجر Play، وتزيل أحيانًا الدفعات المتسربة منها. يمكن للمرء أن يتساءل بشكل مفهوم لماذا لم تكن هناك بالفعل سياسة إعلانية ضد هذه الأنواع من التطبيقات، ولكن بغض النظر عن السبب، هناك واحدة الآن. في عام 2019، تعاونت مجموعات مثل Electric Frontier Foundation و NortonLifeLock لتشكيل تحالف ضد Stalkerware. يحتوي موقعها على الإنترنت على مواد تعليمية بالإضافة إلى موارد السلامة للضحايا. كما كشفت دراسة لـ NortonLifeLock نشرت في وقت سابق من عام 2020 أن 46 في المائة من الأمريكيين اعترفوا بمطاردة شريك إلكترونيًا بشكل ما، مع احتمال استخدام الرجال للتطبيقات للقيام بذلك أكثر من النساء.