تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن لعبة Far Cry 6 التي تنطلق في 21 من فبراير من عام 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف رسمياً عن لعبة Far Cry 6 التي تتوفر على أجهزة الألعاب في 21 من شهر فبراير من عام 2021، حيث تنطلق على كلاً من Series X و Xbox One و PlayStation 5 و PlayStation 4 إلى جانب Stadia وأجهزة الحاسب عبر متجر Epic Games أو متجر Ubisoft.

جيل جديد من الألعاب المميزة يتوفر قريباً على أجهزة الألعاب المختلفة، بدءاً من الإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب المقدمة من مايكروسوفت في جهاز Series X، وجهاز سوني الجديد PlayStation 5.

وتعد لعبة Far Cry 6 واحدة من الألعاب المميزة التي تدعم مستخدمي أجهزة PS5، و PS4، و Xbox Series X، إلى جانب Xbox One بميزة الترقية المجانية.

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ولقد شغلت لعبة Far Cry 6 بعض التسريبات خلال الفترة الماضية، إلى أن أعلن عنها رسمياً مؤخراً، حيث كشفت Ubisoft عن مقطع فيديو تشويقي يكشف عن لمحات من أحداث اللعبة، مع شخصية Antón Castillo وأبنه Diego وشخصية الثائر Dani Rojas وحروب بين العصابات الثورية، مع شخصيات هوليود الشهيرة لتمثيل هذه الشخصيات.

أيضاً تتميز لعبة Far Cry 6 التي طورت عبر Ubisoft Toronto للمرة الأولى، مع أحداث تدور في Yara ومدينة إسبيرانزا، كما أكدت الشركة على فتح طلبات الحجز المسبق، مع أكثر من إصدار يتنوع بين Standard، وGold، وUltimate إلى جانب إصدار Collector.

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