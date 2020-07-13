تكنولوجيا: لعبة Watch Dogs: Legion تنطلق على أجهزة الألعاب في 29 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق في شهر أكتوبر على أجهزة الألعاب المختلفة إصدار جديد من سلسلة ألعاب Watch Dogs، حيث تقدم Watch Dogs: Legion في 29 من أكتوبر على كلاً من أجهزة Xbox One، و PS4 إلى جانب أجهزة الحاسب.

تقدم لعبة Watch Dogs: Legion تجربة جديدة مع أحداث تبدأ في الأنفاق والممرات أسفل المنازل مع العميل السري MI-5، بعد أن سيطرت مجموعة DedSec التخريبية على مركز Watch Dogs 2، أيضاً مع سلسلة من التفجيرات في المواقع السياحية والثقافية من قبل مجموعة غامضة تعرف ب “Zero-Day”.

كشف عن تفاصيل جديدة حول لعبة Watch Dogs: Legion خلال فعاليات Ubisoft Forward الذي أقيم مؤخراً، حيث تتجه الأحداث في لعبة Watch Dogs: Legion لإعادة النظام في المدينة، وتتولى شركة أمنية خاصة تعرف ب”Albion” مهمة إعادة النظام في المدينة من جديد، مع شخصية الرئيس التنفيذي Nigel Cass الذي سيعمل على مواجهة العصابات التي انتشرت في المدينة.

أيضاً لا تتميز لعبة Watch Dogs: Legion بشخصية رئيسية في الأحداث، حيث سيكون على اللاعب إختيار الشخصية كما سيتم تجنيد فريق محدود في البداية، كما يمكن إضافة مجندين أخرين بسمات أكثر لاحقاً في أحداث اللعبة، حيث تأتي بعض الشخصيات بقدرة عى الهروب من الشرطة، أو إنجاز مهام أخرى أثناء تقدم اللاعب في أحداث اللعبة.

كما ستدعم المهام الأولى في أحدث اللعبة العثور على العناصر الهامة وتجنيد العناصر التي تدعم إنجاز مهام محددة في اللعبة، كما سيكون على اللاعب نشر العناصر في أنحاء المدينة والمواقع الهامة مثل برج لندن.

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وتدفع واحدة من المهام في لعبة Watch Dogs: Legion اللاعب إلى التسلل لمواقع البناء للبحث عن الحلفاء، والقيام بعملية إختراق تشمل تعطيل أنظمة المراقبة، حيث يمكن للاعب التحول كأحد عمال البناء، وإستدعاء طيارة بدون طيار لموقع البناء، كما يمكن للطائرة أن تقدوم بمهام متعددة في اللعبة، مثل نقل البضائع، أو نقل إنسان في جميع أنحاء المدينة، أو توجيه الطائرة لتمشيط ومراقبة مواقع محددة.

أيضاً تدعم لعبة Watch Dogs: Legion ميزة الملفات الخاصة بالشخصيات في اللعبة، والتي تستعرض قدرات كل شخصية، وتحديد أدوات التحكم، كما سيتوفر للاعب ميزة التخفي وإستخدم التقنية للتقدم في اللعبة، وهي ميزة تقدم آداء أفضل مقارنة بإستخدام الأسلحة، كما أنها أقل ضرراً.

يمكن أيضاً للاعب إنهاء مهام محددة في اللعبة للحصول عى فرصة لشراء مميزات وأدوات جديدة في اللعبة، ومنها شراء مهام وأدوات جديدة للطائرات بدون طيار على سبيل المثال.

ومن المقرر أن يتاح للاعبين تجربة مميزات لعبة Watch Dogs: Legion الجديدة عند إطلاقها يوم 29 من أكتوبر على كلاً من أجهزة الألعاب Xbox One، و PS4، و أجهزة الحاسب وأيضاً Stadia.

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