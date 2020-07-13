فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها... والسبب؟

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يحسم بعد. بالمقابل، قال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة ليس لديها تعقيب على تقرير بلومبيرغ. وتعرضت فيسبوك لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة تتعلق بالكشف عن الحقائق.



وكانت تويتر حظرت في العام الماضي الإعلانات السياسية، لكن فيسبوك قالت إنها لا ترغب في حظر الخطاب السياسي. وكانت تويتر حظرت في العام الماضي الإعلانات السياسية، لكن فيسبوك قالت إنها لا ترغب في حظر الخطاب السياسي.

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