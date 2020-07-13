تكنولوجيا: الإعلان عن موعد إطلاق لعبة Assassin’s Creed Valhalla على أجهزة الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف مؤخراً عن موعد إصدار لعبة Assassin’s Creed Valhalla لكلاً من أجهزة الألعاب Xbox One، وPS4 إلى جانب أجهزة الحاسب في 17 من نوفمبر.

تعد لعبة Assassin’s Creed Valhalla أحد أهم الألعاب المرتقب إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي تقدم مع جهاز ألعاب مايكروسوفت القادم Xbox Series X، وجهاز ألعاب سوني المرتقب PS5 واليوم تم تأكيد موعد إطلاق اللعبة على الإصدارات الأخرى من أجهزة الألعاب.

تتوفر لعبة Assassin’s Creed Valhalla على أجهزة الألعاب Xbox One، وPS4 وأيضاً أجهزة الحاسب في 17 من نوفمبر، كما كشف عن تفاصيل أكثر من اللعبة خلال حدث Ubisoft Forward الذي عقد مؤخراً.

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وتأتي لعبة Assassin’s Creed Valhalla بشخصية نسائية تعرف ب”Eivor” التي تخوض معارك في الأنهار الإنجليزية، والتي تعمل على تعيين طاقم لتطبيق دفاعات على القرية الإنجليزية، ومن المقرر أن يدعم الطاقم في الكثير من المعارك، وفي مهام الحصار، وأيضاً مهام جمع الأسلحة.

ومن المقرر أن تضم اللعبة مجموعة متنوعة وكبيرة من الأعداء مقارنة بالإصدارات السابقة من اللعبة، كما ستقدم اللعبة خرائط لإظهار مواقع التحالفات في إنجلترا، كما كشف عن مجموعة متنوعة من الأسلحة المستخدمة في أحداث اللعبة، مع كيفية إستخدام أنواع التنكر المختلفة في أحداث اللعبة.

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