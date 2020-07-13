عدسات نظارات آبل للواقع المعزز تدخل مرحلة الإنتاج التجريبي

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا منذ فترة شائعات مفادها أن شركة آبل تعمل على نظارات الواقع المعزز الخاصة بها. لا نعرف متى بالضبط سيتم إطلاق هذه النظارات، ولكن يبدو أننا نقترب من تلك اللحظة لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع The Information، فيبدو أن الإنتاج التجريبي سيبدأ قريبًا.

يقول التقرير أن شركة آبل كانت تعمل على عدسات شبه شفافة وأن هذه العدسات قد تجاوزت مرحلة النموذج الأولي وإنتقلت إلى الإنتاج التجريبي. ويشير التقرير إلى أن هذه العدسات كانت قيد التطوير بالفعل منذ العام 2018، والآن يبدو أن شركة آبل سعيدة بالنتائج التي توصلت إليها.

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ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج التجريبي لا يعني أنه سيتم إطلاق هذه النظارات قريبًا، ولكن يجب إعتباره مؤشرًا على أن شركة آبل خطت خطوات متقدمة جدًا في سبيل إطلاق هذه النظارات وقد نرى على الأرجح إعلانًا بهذا الشأن في المستقبل القريب. ووفقا للمصدر، فقد قال للموقع الذي نشر الخبر : ” إعتبارًا من شهر مايو، دخلت العدسات مرحلة تعرف بإسم إختبار التحقق من الهندسة أو EVT، حيث تصنع شركة آبل عادة آلاف الوحدات، على حد قول الشخص المطلع على الأمر. خلال تلك الفترة، أغلقت آبل التصميم وبدأت في إختبار مدى ملاءمته للإنتاج الضخم “.

يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن بناءً على آخر ما سمعناه، فيبدو أن نظارات الواقع المعزز هذه ستصدر على الأرجح في العام 2021.