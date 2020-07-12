الخطوات والتكلفة والمستندات المطلوبة.. كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 اليوم الأحد، إن الدولة "لن تسمح بترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا إذا كانت تعمل بالغاز".

وأكد السيسي أن هذا الأمر الهدف منه هو الحفاظ على البيئة، والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.

من جانبها، قالت وزير التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، إن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 8 ٱلاف للسيارات الأجرة والملاكي و12 ألف لسيارات الميكروباص، مشيرة إلى أن التحويل يوفر نحو 2000 جنيه للمستخدمين شهرياً، بينما تكلفة تخريد سيارات الميكروباص تقدر بنحو 53 مليار جنيه .

وأضافت "جامع"، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم، أن خدمة الغاز الطبيعي تتاح بالمحطات التابعة لوزارة البترول وغيرها، لافتة إلى أنه يشترط للتحويل أن تكون السيارة لم يمر على إنتاجها 20 عام ولا تقل كفاءة المحرك عن 75%.

وتابعت أن هناك نسبة من سيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالسولار لا يمكن تحويلها للعمل بالغاز، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة تخريدها مع توفير بدائل تمويلية لشراء سيارات بديلة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت وزير التجارة والصناعة أن هناك مراكز تتبع شركة كار جاس ووزارة البترول تعمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وذكرت جامع أن العمل على تطوير المصانع بقطاع الغزل والنسيج وهيكلة المرحلة الأولى يتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2021.

وذكر موقع "البوابة نيوز" أنه وفقاً لخبراء صناعة السيارات، فإن السيارة لا تخضع إلى أي تعديلات في نظامها الأساسي، بينما يتم تركيب "محبس التموين، المنظم، جهاز الحقن، عداد ضغط الغاز، خط ضغط الغاز العالي، مجموعة تصريف تسريب الغاز، أسطوانة الغاز، محبس الأسطوانة، قاعدة لتثبيت الأسطوانة، مفتاح تحويل الوقود من البنزين أو السولار للغاز، ومحبس غلق وقود البنزين".

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وشدد الخبراء على ضرورة التأكد من المختصين أنه تم توفير وسيلة حماية لدائرة الكهرباء بالسيارة، وصمامات التسرب الزائد والحماية من الضغط الزائد، ومحبس لإغلاق الأسطوانة لعزلها عن كامل السيارة.

ونشر الموقع المستندات المطلوبة، وهي:

1- صورتان لبطاقة رقم قومي سارية.

2- صورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3- إيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز - مياه" باسم مالك السيارة.

4- استمارة فحص مجانية، متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

وأشار الموقع إلى أنه في حال أراد مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة "ضامن"، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

أما فيما يتعلق بتكليف تحويل السيارات للغاز الطبيعي، أفاد الموقع أن التكلفة تتراوح بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.