تكنولوجيا: أهم وأفضل العروض على متجر أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث وأهم العروض والخصومات المقدمة من متجر أمازون السعودية هذا الأسبوع للمستخدمين، والتي تشمل مجموعة متنوعة من منتجات أمازون. 1-سماعة Apple AirPods اللاسلكية مع حافظة شحن السعر: 590 ريال سعودي المواصفات: ميكروفون مدمج

تصميم لاسلكي

تقدم مع حافظة شحن

اللون الأبيض

تتوافق في العمل مع جميع الهواتف الذكية يمكنك الحصول على سماعة Apple AirPods عبر الرابط التالي: https://amzn.to/2OeXeq3 2-إكسسوار وحدة تحكم لدعم ألعاب PUBG على الهاتف السعر:17.71 ريال سعودي المواصفات: وحدة تحكم في الألعاب للهاتف مع جهاز باللمس لتفاعل أفضل في الألعاب

تصميم يقدم للمستخدم تجربة مريحة مع قبضة للتحكم بكفاءة في الألعاب

يدعم تحريك عدد 4 من الأصابع

مشبك الإكسسوار غير مثبت على الشاشة يمكنك الحصول عليه عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3iUrAfP 3-سوارة Mi Fitness Band 3 الذكية السعر: 77.95 ريال سعودي Advertisements المواصفات: لون أسود

سوارة معصم من المطاط الصناعي، مع تصميم ناعم لدعم المستخدم بتجربة أفضل في إرتداء السوارة في تدريبات اللياقة البدنية

يصل وزن السوارة الذكية إلى 8.5 جرام فقط

بطارية ليثيوم بوليمر المميزة بالكثافة المرتفعة للطاقة

تدعم سوارة Mi Band 3 اإلغاء القفل في الهاتف بشكل تلقائي من مسافة قريبة. يمكنك الحصول على سوارة Mi Band 3 عبر الرابط التالي: https://amzn.to/38L34cq 4-هاتف سامسونج Galaxy Note 10 Plus السعر: 3199 ريال سعودي المواصفات: يدعم اثنان من شرائح SIM لشبكات 4G LTE

سعة تخزين 256 جيجا بايت

شاشة بحجم 6.8 إنش

قدرة بطارية 4300 mAh يمكنك الحصول على هاتف Galaxy Note 10 Plus عبر الرابط التالي: https://amzn.to/3fgUiVX 5-جهاز Mi Box 4K Android TV من شاومي السعر: 266 ريال سعودي المواصفات: لون أسود

يدعم الوسائط المتعددة

وحدة تحكم عند بعد مع زر مخصص لتطبيق netflix يمكنك الحصول على جهاز Mi Box 4K Android TV عبر الرابط التالي: https://amzn.to/2WcgJ7g اعلان







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