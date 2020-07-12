تكنولوجيا: نوكيا تستعد للكشف عن هاتف Nokia 2.4 منخفض التكلفة والمميز بآداء أقوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة HMD مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية بنظام الأندوريد خلال العام الماضي، والتي جاءت بأسعار متفاوتة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق Nokia 2.4 منخفض التكلفة مع آداء أقوى بفضل معالج ثماني الأنوية.

تشير التسريبات التي نشرت اليوم إلى أن شركة HMD تستبدل المعالج المميز بأربعة أنوية الذي قدم في هاتف Nokia 2.3 بمعالج أقوى بثماني من الأنوية في هاتفها المرتقب Nokia 2.4.

تستعد شركة HMD لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف الأندوريد خلال الفترة القادمة، والتي ستشمل هاتف Nokia 8.3 الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G.

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أيضاً إلى جانب هاتف Nokia 8.3 تخطط HMD لإطلاق هاتف منخفض التكلفة في سوق الولايات المتحدة قبل نهاية عام 2020، حيث تشير التوقعات إلى أن هاتف Nokia 2.4 سيكشف عنه خلال شهرين من الآن.

ولقد كشفت تسريبات benchmark عن أن هاتف Nokia 2.4 يأتي بآداء أسرع مرتين مع رقاقة معالج Helio P22 من هاتف Nokia 2.3 المميز برقاقة معالج رباعي الأنوية، كما يأتي هاتف Nokia 2.4 بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10، لذا نترقب الإعلان عن موعد إطلاق هذا الإصدار والسعر الذي ينطلق به الهاتف للأسواق قريباً.

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