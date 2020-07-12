شركة “لينوو” تكشف عن ساعتها الذكية بوظائف صحية مفيدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وكشفت شركة “لينوو Lynwo” النقاب عن ساعتها الذكية BT01 الجديدة، التي تمتاز بوظائف صحية مفيدة مثل قياس درجة حرارة الجسم ونبض القلب وتشبع الأكسجين وضغط الدم.

وأوضحت الشركة الصينية أن وحدة GPS المدمجة تسمح للساعة بتسجيل المسافة المقطوعة حتى بدون هاتف ذكي، ويتم دعم تسجيل مختلف الرياضات.

وفي الحياة اليومية، يمكن تتبع عدد الخطوات ومدة وجودة النوم.

وتأتي الساعة بأبعاد 43 × 43 ملم ويبلغ سمكها 12 ملم، وهي مصنوعة من سبائك الزنك.

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كما أنها مجهزة بشاشة IPS لمسية قياس 1.3 بوصة بدقة وضوح 240 × 240 بيكسل.

وتبلغ سعة البطارية 150 مللي أمبير ساعة، وهو ما يتيح وقت تشغيل يصل إلى 7 أيام أو 15 يوما في وضع الاستعداد، بعدها سيلزم شحنها في غضون ساعتين.

كما تدعم الساعة فئة الحماية IP68، بمعنى أنها توفر حماية من التأثيرات الضارة للغبار والماء.

لكن الشركة المنتجة لا توصي باستخدامها أثناء السباحة.