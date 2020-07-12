تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد على أن هاتف Galaxy Fold 2 لن يكشف عنه في حدث Unpacked القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Unpacked القادم القادم للعملاق الكوري في 5 من أغسطس لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy Note 20، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج ستقدم إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 خلال الحدث، إلا أن أحدث التسريبات جاءت اليوم لتؤكد على العكس.

أكدت تسريبات جديدة نشرت اليوم عبر Max Weinbach حول هاتف Galaxy Fold 2 أو ما يعرف بهاتف Galaxy Z Fold 2، على أن سامسونج تتخطى الإعلان عن هذا الإصدار في الحدث القادم في أغسطس.

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كما أشار Max Weinbach في التسريبات الجديدة إلى أن سبب تأجيل إطلاق هاتف Galaxy Fold 2 إلى أن البرمجيات الخاصة بالهاتف غير مجهزة في الوقت الحالي،لذا لن تقدم سامسونج الهاتف حتى سبتمبر، لذا من المتوقع أن يتم تأجيل إطلاق هذا الإصدار لفترة.

أيضاً أوضح Max Weinbach أن هاتف Galaxy Fold 2 في مرحلة الإختبار الآن في blv0، على أن تنتهي العملاق الكوري من إجراء الإختبار في شهر سبتمبر، كما تخضع إصدارات سامسونج الأخرى من هواتف Z Flip 5G و Note 20 للإختبارات أيضاً قبل الإعلان النهائي.

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