بالفيديو..شركة سوني تطور “أول قميص شخصي مكيف”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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تتزايد مشكلات الاحتباس الحراري يوما بعد يوم، الأمر الذي دفع العديد من شركات التقنية في العالم لتطوير أجهزة لمحاربة الحر الشديد ضمن مجال التطبيقات العاملة بها، ولم تكن الأزياء ببيعدة عن هذا المجال، لتطالها يد التكنولوجيا الحديثة.

حيث توصلت شركة “سوني” اليابانية لتطوير “أول قميص شخصي مكيف”، باستخدام جهاز يتم التحكم به عن طريق تطبيق خاص على الهاتف الذكي.

الجهاز الذي أطلقت الشركة عليه اسم “Reon Pocke”، يوضع على ظهر مرتديه وبمجرد لمسه تبدأ مروحة صغيرة عملها بإخراج الهواء الدافئ إلى الخارج بعيدا عن الجسم.

حجم الجهاز الذي لايتجاوز حجم المحفظة الداخلية يتم ربطه عن طريق “البلوتوث” بالجهاز الذكي لمستخدمه، ويوضع في جيب صغير في قاعدة العنق.

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ليعمل الجهاز بتأثير “بلتيير” وهو مفهوم في الديناميكية الحرارية للقيام بالتبريد، ليصبح بمثابة مضخة حرارية تعد بالمساعدة في تبريد درجة حرارة جسم مرتديها إلى ما قد يصل إلى خمسة تحت الصفر في الأيام الحارة.

كما يمكن التحكم بدرجة التكييف عن طريق الهاتف من خلال تطبيق خاص يمكن تحميله على الهاتف الذكي لمستخدمه، ويمكن استخدام الجهاز شتاء، للمساعدة في رفع درجة حرارة جسم مرتديها.

يذكر أن بطارية الجهاز الصغيرة تتيح لصاحبها مدة تصل لأربع ساعات يوميا من التمتع بميزاته، ويجب الانتظار لساعتين لإعادة شحنها من جديد.