خاصية جديدة من يوتيوب لصانعي المحتوى

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

سمحت منصة يوتيوب لصانعي المحتوى، بمعرفة الطريقة التي يجنون بها المال، من خلال خاصية جديدة تدعى RPM.

ويجني صانعو المحتوى المال عبر يوتيوب من خلال عدد من المصادر، مثل الإعلانات، والاشتراكات، والتبرعات، والبث الحي، وخدمات “يوتيوب بريميوم”.

ومن خلال خاصية RPM الجديدة، سيكون صانع المحتوى قادرا على تحديد مصدر الدخل في قناته على وجه الدقة، بحسب موقع “ذا فيرج”.

Advertisements

وRPM هي اختصار لجملة “الإيراد لكل ميل”، وهو عبارة عن مقياس يستخدمه منشئو المحتوى الذين يسعون لتكبير قنواتهم، ومعرفة مصادر الدخل الشهرية.

والخاصية الجديدة تختلف عن خاصية CPM الموجودة بالفعل في يوتيوب، والتي يمكن لصانع المحتوى من خلالها معرفة حجم الإيراد لكل ألف مشاهدة للفيديو.

ولا تعني الخاصية الجديدة تخلي يوتيوب عن الـ CPM، والتي لها فائدة تخص المعلنين، فكلما كان مؤشر CPM أعلى، فإن هذا يعني دفع مال أكثر لعرض الإعلان على قناة صانع المحتوى.يوتيوب تسمح لصانعي المحتوى معرفة مصادر الأموال