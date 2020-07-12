تكنولوجيا: ASUS تعتمد هاتف ROG Phone 3 المخصص للألعاب في NCC إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ASUS لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب قريباً بعنوان ROG Phone 3، ولقد رصد الهاتف من جديد في NCC بعد إعتماد الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

تستمر شركة ASUS في المنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب بمزيد من الإصدارات الجديدة التي تجلب مواصفات وترقية عن الإصدارت السابقة، حيث ينطلق إصدار الشركة القادم ROG Phone 3 خلال شهر يوليو الجاري.

كانت شركة ASUS قد أعلنت في وقت سابق عن شراكة تجمعها مع Tencent Games لتطوير هاتف الألعاب القادم ROG Phone 3، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات NCC في تايوان إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً، حيث يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج ASUS_I003D.

أيضاً يظهر هاتف ROG Phone 3 في التسريبات بقدرة شحن 30W، مع بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 512 جيجا بايت.

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كما رصد هاتف ROG Phone 3 في وقت سابق في قاعدة بيانات TENAA، حيث تؤكد التسريبات على قدرة البطارية 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع، أيضاً مع السعة الكبيرة للبطارية يصل وزن الهاتف إلى 240 جرام.

ولقد أوضحت الصور المسربة حتى الآن على أن تصميم هاتف ROG Phone 3 لا يختلف بشكل كبير عن الإصدار السابق، إلا أن التغيير الأبرز في الإصدار الجديد يأتي في إعدادات الكاميرة الثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم المعالج هاتف ROG Phone 3 بسرعة تصل إلى 3.091 GHz لذا من المتوقع أن يضم رقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865 Plus.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن مواصفات هاتف Asus ROG Phone 3 الذي ينطلق بحجم شاشة 6.59 إنش مميزة بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يضم ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيحا بايت، كما يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل، ويتميز بقياسات 171 في 78 في 9.85 مم.

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