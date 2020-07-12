Crash Bandicoot ستصل إلى الأجهزة المحمولة كلعبة للركض المتواصل

فاطمة أيت طالب - دبي -
الألعاب التي تعتمد على الركض المستمر ممتعة للغاية، ولكن بعد فترة، تميل إلى أن تفقد بريقها نظرًا لعدم وجود نهاية للعبة. وهذا يعني أن اللاعبين يستمرون في اللعب حتى يشعروا بالملل والحصول على أعلى تقييم ممكن، ولكن هذه مشكلة تأمل لعبة Crash Bandicoot: On The Run في معالجتها.
Crash Bandicoot: On The Run ستكون عبارة عن لعبة جديدة تم تطويرها من قبل شركة King التي تقف وراء تطوير لعبة Candy Crash وستجلبها إلى الأجهزة المحمولة. طريقة اللعب في لعبة Crash Bandicoot: On The Run الجديدة على الأجهزة المحمولة ستكون في الأساس هي نفسها طريقة اللعب المُعتمدة في ألعاب الركض المستمر الأخرى بحيث يتحرك اللاعبون لليسار واليمين لتجنب العقبات.
ومع ذلك، وفقًا للمطورين، فإنهم يخططون لإضافة المزيد من التحديات مثل الزعماء الذين يجب أن يساعدوا في تغيير طريقة اللعب قليلاً. ستكون هناك أيضًا بدلات خاصة، بالإضافة إلى مستويات مختلفة من لعبة Crash Bandicoot والتي قد يكون اللاعبون على دراية بها.
لم يتم إصدار اللعبة بعد، ولكن من المقرر أن يتم إصدارها على منصتي الأندرويد و iOS. يمكن للاعبين الذين يرغبون في التحقق منها الذهاب وتسجيل إهتمامهم مسبقًا على موقع الويب حيث سيحصلون على بدلة Blue Hyena حصريًا أثناء إطلاق اللعبة.
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